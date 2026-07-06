Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a défendu lundi l'indépendance de la justice disciplinaire de l'instance, après la polémique sur la suspension de Folarin Balogun, confirmant un appel de Donald Trump à ce sujet.

Blick Sport

Gianni Infantino est sorti du silence et s'est exprimé au sujet du cas de l'attaquant américain Folarin Balogun, libéré ce dimanche soir de son match de suspension et qui pourra donc affronter la Belgique dans la nuit de lundi à mardi. Une décision qui a forcément créé la polémique et que le président de la FIFA a souhaité défendre.

«Les organes judiciaires de la FIFA sont indépendants. Ils agissent de manière autonome, appliquent le Code disciplinaire de la FIFA et statuent sur les affaires en fonction des règlements applicables et des faits propres à chaque dossier. Leur indépendance est essentielle à la crédibilité et à l'intégrité du football, et elle doit toujours être respectée», assure le dirigeant, qui admet être en contact régulier avec Donald Trump depuis le début de la compétition.

«Cet arbitre est un peu suspect»

Il explique avoir notamment été contacté par le président américain pour évoquer le cas de l'attaquant américain. «Au cours de notre conversation, j'ai expliqué qu'une procédure juridique était en cours devant les organes judiciaires indépendants de la FIFA et que l'affaire serait tranchée en temps voulu par les instances compétentes. C'est ainsi que fonctionne le système de la FIFA, et c'est un principe que je défendrai toujours.»

Le président de la FIFA a également reconnu ne pas toujours partager les conclusions de la Commission de discipline. «Parfois, elles me surprennent. Parfois, je suis d'accord avec elles, et parfois je ne le suis pas», a-t-il admis, insistant également sur son attachement au respect des procédures, quel que soit son avis personnel sur une décision donnée. «Le respect des institutions indépendantes et de l'État de droit est ce qui protège en permanence l'intégrité de nos compétitions et la crédibilité de la FIFA», a-t-il conclu.

De son côté, Donald Trump n'avait pas manqué de commenter l'expulsion de l'attaquant des USA et d'expliquer sa démarche envers la FIFA. «J'ai vu l'action, et je suis quelqu'un qui aime le sport. Ce n'était pas une faute. Ce n'était même pas une infraction. Cet arbitre est un peu suspect si l'on regarde son passé. Il a pris une décision que personne ne pouvait croire... C'est notre meilleur joueur, ou l'un de nos meilleurs joueurs. Et il lui a donné un carton rouge. Je ne savais même pas ce que cela signifiait. Oui, j'ai demandé à la FIFA de réexaminer cette décision.»