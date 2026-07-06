Lundi, Donald Trump a sollicité Gianni Infantino pour annuler le carton rouge de Folarin Balogun. Le président américain juge les règles «injustes» et critique l’arbitrage.

Cédric Heeb

Ce qui circulait depuis plusieurs heures est désormais confirmé. Le président américain Donald Trump a reconnu avoir appelé le patron de la FIFA, Gianni Infantino, pour lui demander de réexaminer le carton rouge infligé à Folarin Balogun.

«J'ai trouvé ça injuste»

Devant les journalistes, le locataire de la Maison Blanche a expliqué: «J'ai demandé une vérification vidéo parce que je ne pensais pas qu'il y avait faute.» Il a ensuite assuré qu'il s'y connaissait «très, très bien» en sport et qu'il avait lui-même été un «bon athlète», avant de nuancer ses propos: «Je ne savais pas vraiment ce qu'était un carton rouge. Je pensais que ce n'était pas si grave. Plus tard, j'ai appris que cela entraînait une suspension. J'ai trouvé ça injuste», a-t-il déclaré.

Donald Trump s'en est également pris à l'arbitre de la rencontre, Raphael Claus, qu'il a qualifié de «très mauvais arbitre». De son côté, la FIFA n'a pas fait de nouveau commentaire et maintient que sa commission de discipline a rendu une décision en toute indépendance.