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«Un sentiment d'injustice»
Les joueurs belges ont été boostés par l'affaire Balogun

Comment les joueurs belges ont-ils vécu l'affaire Balogun et la présence de l'Américain sur la pelouse pour le 8e de finale de la Coupe du monde? Comme un coup de boost qui les a aidés à gagner 4-1.
Publié: il y a 6 minutes
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La Belgique en a planté quatre aux Américains.
Photo: imago/Xinhua
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AFP Agence France-Presse

Le «sentiment d'injustice» lié au fait que l'attaquant américain Folarin Balogun, pourtant exclu en 16es, ait pu jouer le huitième de finale contre la Belgique a donné un surcroit de motivation aux Diables Rouges, vainqueurs autoritaires des Etats-Unis lundi à Seattle. «Ces deux derniers jours, il s'est passé beaucoup de choses sur le plan extra-sportif», a raconté le milieu de terrain Nicolas Raskin à la RTBF. «Il y avait un sentiment d'injustice dans le groupe et on avait à cœur de répondre sur le terrain.»

Prié de dire si l'affaire avait boosté les Diables rouges avant le match, son capitaine Youri Tielemans a répondu: «Oui». «On ne va pas se le cacher, on a eu une réunion quand on a appris la nouvelle, a déclaré le joueur d'Aston Villa à la RTBF. On s'est dit qu'on devait répondre sur le terrain. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Je suis très fier de l'équipe.»

Remontée après un début de tournoi poussif et le scandale Balogun, la Belgique a sorti sèchement les Etats-Unis (4-1) dès les 8es de finale de leur propre Mondial, débuté avec entrain et achevé sur un immense gâchis.

Après deux journées occupées par les manœuvres en coulisse et le parfum du scandale, Donald Trump ayant demandé et obtenu de la FIFA la levée de suspension de l'attaquant Folarin Balogun, exclu au match précédent, la vérité du terrain a balayé la polémique en même temps que les espoirs des États-Unis, rattrapés par des faiblesses individuelles.

«Allez annuler ça» ("Overturn this"), a déclaré l'équipe de Belgique sur X, dans une référence ironique à la suspension de la sanction contre Folarin Balogun par la FIFA. Un même sentiment devait probablement animer les commentateurs de la RTBF, à l'image du tacle appuyé avant le début du match lancé à Donald Trump

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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