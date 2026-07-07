Les joueurs belges ont été boostés par l'affaire Balogun

Comment les joueurs belges ont-ils vécu l'affaire Balogun et la présence de l'Américain sur la pelouse pour le 8e de finale de la Coupe du monde? Comme un coup de boost qui les a aidés à gagner 4-1.

AFP Agence France-Presse

Le «sentiment d'injustice» lié au fait que l'attaquant américain Folarin Balogun, pourtant exclu en 16es, ait pu jouer le huitième de finale contre la Belgique a donné un surcroit de motivation aux Diables Rouges, vainqueurs autoritaires des Etats-Unis lundi à Seattle. «Ces deux derniers jours, il s'est passé beaucoup de choses sur le plan extra-sportif», a raconté le milieu de terrain Nicolas Raskin à la RTBF. «Il y avait un sentiment d'injustice dans le groupe et on avait à cœur de répondre sur le terrain.»

Prié de dire si l'affaire avait boosté les Diables rouges avant le match, son capitaine Youri Tielemans a répondu: «Oui». «On ne va pas se le cacher, on a eu une réunion quand on a appris la nouvelle, a déclaré le joueur d'Aston Villa à la RTBF. On s'est dit qu'on devait répondre sur le terrain. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Je suis très fier de l'équipe.»

Remontée après un début de tournoi poussif et le scandale Balogun, la Belgique a sorti sèchement les Etats-Unis (4-1) dès les 8es de finale de leur propre Mondial, débuté avec entrain et achevé sur un immense gâchis.

Après deux journées occupées par les manœuvres en coulisse et le parfum du scandale, Donald Trump ayant demandé et obtenu de la FIFA la levée de suspension de l'attaquant Folarin Balogun, exclu au match précédent, la vérité du terrain a balayé la polémique en même temps que les espoirs des États-Unis, rattrapés par des faiblesses individuelles.

«Allez annuler ça» ("Overturn this"), a déclaré l'équipe de Belgique sur X, dans une référence ironique à la suspension de la sanction contre Folarin Balogun par la FIFA. Un même sentiment devait probablement animer les commentateurs de la RTBF, à l'image du tacle appuyé avant le début du match lancé à Donald Trump.