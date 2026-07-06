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L'Américain pourra jouer
La FIFA rejette le recours de la Belgique au sujet de Folarin Balogun

La Fédération belge voit son recours contre la grâce accordée à Folarin Balogun rejeté par la FIFA. L'attaquant des USA pourra donc bien affronter la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde.
Publié: 19:28 heures
|
Dernière mise à jour: 19:30 heures
Folarin Balogun pourra bien affronter la Belgique ce mardi.
Photo: Getty Images
Blick Sport

«Le comité d'appel de la FIFA a déclaré irrecevable une requête déposée par la Fédération royale belge de football (RBFA) concernant la décision du comité disciplinaire de la FIFA de suspendre pour une durée d'un an la sanction de suspension de match infligée au joueur de l'équipe nationale des États-Unis Folarin Balogun, à la suite de son exclusion pour carton rouge direct lors de la rencontre de la Coupe du monde de la FIFA 2026 entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine, disputée le 1er juillet 2026 dans le stade de la baie de San Francisco», explique l'instance ce lundi soir, quelques heures avant la rencontre entre les États-Unis et la Belgique (2h).

«La requête a été déclarée irrecevable au motif que la RBFA n'est pas partie à la procédure et ne dispose donc pas de la qualité pour contester la décision», justifie la FIFA, alors que cette décision a suscité l'indignation du monde du football depuis dimanche soir.

«Les organes judiciaires de la FIFA sont indépendants»

D'anciens joueurs et plusieurs entraîneurs, dont Jürgen Klopp, et même l'UEFA ont pris la parole pour critiquer la décision. Quelques heures plus tard, on apprenait que Donald Trump était mêlé à l'affaire. «J'ai vu l'action, et je suis quelqu'un qui aime le sport. Ce n'était pas une faute. Ce n'était même pas une infraction. Cet arbitre est un peu suspect si l'on regarde son passé. Il a pris une décision que personne ne pouvait croire. C'est notre meilleur joueur, ou l'un de nos meilleurs joueurs. Et il lui a donné un carton rouge. Je ne savais même pas ce que cela signifiait. Oui, j'ai demandé à la FIFA de réexaminer cette décision», a confié le président américain.

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Gianni Infantino lui a emboîté le pas, tout en assurant que l'organisation mondiale travaille en toute indépendance: «Les organes judiciaires de la FIFA sont indépendants. Ils agissent de manière autonome, appliquent le Code disciplinaire de la FIFA et statuent sur les affaires en fonction des règlements applicables et des faits propres à chaque dossier. Leur indépendance est essentielle à la crédibilité et à l'intégrité du football, et elle doit toujours être respectée».

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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