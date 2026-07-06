La Fédération belge voit son recours contre la grâce accordée à Folarin Balogun rejeté par la FIFA. L'attaquant des USA pourra donc bien affronter la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Blick Sport

«Le comité d'appel de la FIFA a déclaré irrecevable une requête déposée par la Fédération royale belge de football (RBFA) concernant la décision du comité disciplinaire de la FIFA de suspendre pour une durée d'un an la sanction de suspension de match infligée au joueur de l'équipe nationale des États-Unis Folarin Balogun, à la suite de son exclusion pour carton rouge direct lors de la rencontre de la Coupe du monde de la FIFA 2026 entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine, disputée le 1er juillet 2026 dans le stade de la baie de San Francisco», explique l'instance ce lundi soir, quelques heures avant la rencontre entre les États-Unis et la Belgique (2h).

«La requête a été déclarée irrecevable au motif que la RBFA n'est pas partie à la procédure et ne dispose donc pas de la qualité pour contester la décision», justifie la FIFA, alors que cette décision a suscité l'indignation du monde du football depuis dimanche soir.

«Les organes judiciaires de la FIFA sont indépendants»

D'anciens joueurs et plusieurs entraîneurs, dont Jürgen Klopp, et même l'UEFA ont pris la parole pour critiquer la décision. Quelques heures plus tard, on apprenait que Donald Trump était mêlé à l'affaire. «J'ai vu l'action, et je suis quelqu'un qui aime le sport. Ce n'était pas une faute. Ce n'était même pas une infraction. Cet arbitre est un peu suspect si l'on regarde son passé. Il a pris une décision que personne ne pouvait croire. C'est notre meilleur joueur, ou l'un de nos meilleurs joueurs. Et il lui a donné un carton rouge. Je ne savais même pas ce que cela signifiait. Oui, j'ai demandé à la FIFA de réexaminer cette décision», a confié le président américain.

Gianni Infantino lui a emboîté le pas, tout en assurant que l'organisation mondiale travaille en toute indépendance: «Les organes judiciaires de la FIFA sont indépendants. Ils agissent de manière autonome, appliquent le Code disciplinaire de la FIFA et statuent sur les affaires en fonction des règlements applicables et des faits propres à chaque dossier. Leur indépendance est essentielle à la crédibilité et à l'intégrité du football, et elle doit toujours être respectée».