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Le scandale prend de plus en plus d'ampleur
La Belgique porte de graves accusations contre la FIFA

La RBFA accuse la FIFA de manquer de transparence dans la levée de la suspension de Folarin Balogun. Elle dénonce aussi de possibles violations du règlement par l'instance mondiale.
Publié: il y a 28 minutes
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Folarin Balogun pourra finalement jouer contre la Belgique en huitièmes de finale.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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Andri Bäggli

Le scandale autour de la levée de la suspension de la star américaine Folarin Balogun connaît un nouveau rebondissement. Après avoir déjà publié un communiqué dimanche, les Diables Rouges reprennent la parole et adressent de sévères accusations à la FIFA.

«Après que la RBFA (Royal Belgian Football Association) a appris, par les médias, la décision de la FIFA de lever la suspension automatique du joueur Balogun, elle a adressé un courrier à la FIFA afin d'obtenir une copie de la décision, une explication sur le déroulement de la procédure ainsi que sa position concernant les dispositions réglementaires applicables. Pour toute réponse, la FIFA a envoyé à la RBFA un courrier indiquant qu'elle considérait cette correspondance comme un recours, qu'un juge avait été désigné et que la RBFA ne disposait que de quelques heures pour déposer définitivement son recours. La FIFA n'a fourni aucune information», écrit la fédération.

Selon elle, le règlement prévoit pourtant que la motivation de la décision contestée doit être communiquée au requérant avant que celui-ci puisse introduire un recours recevable. Elle formule ensuite une accusation particulièrement grave: «Alors que la RBFA ne demandait que des explications légitimes, la FIFA a considéré cette demande comme un recours et s'est immédiatement assurée que celui-ci soit déclaré irrecevable. Tout cela s'est produit alors même que la FIFA ignorait, dans le même temps, les demandes légitimes de la RBFA».

Aucune explication reçue de la FIFA

La RBFA reproche également à l'instance mondiale d'avoir volontairement retiré, lors de la réunion préparatoire au match, la partie de sa présentation consacrée à la suspension automatique des joueurs. Cet élément figurait pourtant lors des quatre rencontres précédentes. «Pour être clair: à ce jour, la RBFA n'a reçu de la FIFA ni décision ni explication concernant cette affaire. Elle n'a donc d'autre choix que de contester l'éligibilité du joueur pour le match à venir», justifie la fédération.

La RBFA s'inquiète également pour l'avenir: «Indépendamment du résultat sportif de ce match, la RBFA est profondément préoccupée par le déroulement des événements et continuera, dans les heures, les jours et les mois à venir, à défendre les principes fondamentaux de l'éthique, de l'équité de la compétition et les intérêts du football dans son ensemble». Reste à voir si cette contestation aboutira, même si les chances de succès semblent faibles.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
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PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
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1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
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1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
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1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
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1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
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1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
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1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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1
France
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3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
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1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
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Panama
3
-4
0
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