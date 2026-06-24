Oui, Manuel Akanji veut battre le Canada mercredi. Mais...

La Suisse veut battre le Canada mercredi à Vancouver et finir en tête du groupe. Mais Manuel Akanji dévoile une raison pour laquelle il préférerait terminer deuxième.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

C'est entendu, la Suisse doit battre le Canada ce mercredi à Vancouver si elle entend terminer en tête du groupe. Tout autre résultat l'enverrait à la deuxième place et à un choc face à la Corée du Sud (à 99%) à Los Angeles en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Murat Yakin l'a dit et redit, la Nati veut gagner pour rester à Vancouver et affronter un troisième de groupe.

Ses joueurs sont bien sûr d'accord, mais Manuel Akanji a mis un étonnant bémol ce mardi, à la veille d'affronter le Canada. D'ordinaire plutôt syndicaliste et dans le groupe des joueurs qui estiment que le calendrier international est trop chargé et qu'il y a beaucoup trop de matches dans une saison, le défenseur central de l'Inter a assuré qu'il préférait avoir moins de jours de repos, et donc rejouer déjà dimanche à Los Angeles, qu'attendre jeudi pour retrouver à nouveau les terrains. Etonnant, non?

Manuel Akanji préfère rejouer tout de suite

«Lorsqu’on a plusieurs jours de repos, cela veut surtout dire que les entraînements sont plus intenses! Il arrive que je me sente parfois un peu moins prêt le jour du match que lorsque l’on est dans le rythme et qu'on enchaîne les matches en récupérant à peine deux jours», a ainsi assuré Manuel Akanji ce mardi. En théorie, il préférerait donc rejouer tout de suite. Et donc terminer deuxième du groupe.

Sauf que ce n'est pas ce qu'il veut vraiment, bien sûr. «Demain, je vais entrer sur le terrain avec une seule idée en tête: gagner ce match!», a-t-il assuré. Repos ou pas, la Suisse veut terminer première et rester au Canada.

Los Angeles ou Vancouver? Réponse à 23h mercredi

La délégation suisse, joueurs compris, rentrera cependant quoi qu'il arrive à San Diego pour y passer une nuit, au minimum. Ensuite, ce sera départ immédiat pour Los Angeles ou un peu plus tard pour Vancouver. Tout dépend du résultat de mercredi.