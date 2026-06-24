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Trop de repos? Pas bien!
Oui, Manuel Akanji veut battre le Canada mercredi. Mais...

La Suisse veut battre le Canada mercredi à Vancouver et finir en tête du groupe. Mais Manuel Akanji dévoile une raison pour laquelle il préférerait terminer deuxième.
Publié: il y a 38 minutes
Manuel Akanji fêtera sa 84e sélection ce mercredi à Vancouver, dans ce spectaculaire BC Stadium qui sera plein (54'400 supporters, dont 2600 Suisses).
Photo: TOTO MARTI
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

C'est entendu, la Suisse doit battre le Canada ce mercredi à Vancouver si elle entend terminer en tête du groupe. Tout autre résultat l'enverrait à la deuxième place et à un choc face à la Corée du Sud (à 99%) à Los Angeles en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Murat Yakin l'a dit et redit, la Nati veut gagner pour rester à Vancouver et affronter un troisième de groupe. 

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Ses joueurs sont bien sûr d'accord, mais Manuel Akanji a mis un étonnant bémol ce mardi, à la veille d'affronter le Canada. D'ordinaire plutôt syndicaliste et dans le groupe des joueurs qui estiment que le calendrier international est trop chargé et qu'il y a beaucoup trop de matches dans une saison, le défenseur central de l'Inter a assuré qu'il préférait avoir moins de jours de repos, et donc rejouer déjà dimanche à Los Angeles, qu'attendre jeudi pour retrouver à nouveau les terrains. Etonnant, non?

Manuel Akanji préfère rejouer tout de suite

«Lorsqu’on a plusieurs jours de repos, cela veut surtout dire que les entraînements sont plus intenses! Il arrive que je me sente parfois un peu moins prêt le jour du match que lorsque l’on est dans le rythme et qu'on enchaîne les matches en récupérant à peine deux jours», a ainsi assuré Manuel Akanji ce mardi. En théorie, il préférerait donc rejouer tout de suite. Et donc terminer deuxième du groupe.

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Sauf que ce n'est pas ce qu'il veut vraiment, bien sûr. «Demain, je vais entrer sur le terrain avec une seule idée en tête: gagner ce match!», a-t-il assuré. Repos ou pas, la Suisse veut terminer première et rester au Canada.

Los Angeles ou Vancouver? Réponse à 23h mercredi

La délégation suisse, joueurs compris, rentrera cependant quoi qu'il arrive à San Diego pour y passer une nuit, au minimum. Ensuite, ce sera départ immédiat pour Los Angeles ou un peu plus tard pour Vancouver. Tout dépend du résultat de mercredi.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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