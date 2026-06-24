La Suisse affronte le Canada ce mercredi en phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Coup d'envoi à 21h00. Voici toutes les infos pour suivre la rencontre.

Suisse - Canada: à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Nati?

Suisse - Canada: à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Nati?

Blick Sport

Suisse - Canada: à quelle heure?

Le coup d'envoi est fixé à 21h00 (heure suisse) ce mercredi 24 juin 2026, soit 12h00 sur place. La rencontre se joue au BC Place de Vancouver, sur la côte ouest canadienne.

Sur quelle chaîne voir Suisse - Canada?

La rencontre est diffusée sur les chaînes de la SSR, à savoir RTS, SRF et RSI.

Où suivre le match en streaming?

La rencontre est à voir gratuitement sur Play RTS, sur ordinateur, smartphone et tablette. Le direct commenté est également à suivre sur Blick.

Suisse - Canada, quel enjeu?

Les deux équipes sont quasiment assurées de rejoindre les 16es de finale, mais la première place du groupe B reste à prendre. Après sa démonstration contre le Qatar (6-0), le Canada compte autant de points que la Suisse, mais la devance à la différence de buts. Résultat: un simple match nul suffit aux Canadiens pour finir en tête, alors que la Nati doit l'emporter pour leur passer devant.

À savoir

La Nati a commensé par un nul frustrant contre le Qatar (1-1), concédé dans les arrêts de jeu, puis un succès 4-1 sur la Bosnie porté par le doublé de la révélation Johan Manzambi. Le Canada, lui, a longtemps attendu sa première victoire en Coupe du monde avant de l'obtenir avec la manière face au Qatar, grâce notamment au triplé de Jonathan David. Les deux sélections ne se sont croisées qu'une seule fois, lors d'un amical en 2002.