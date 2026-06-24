DE
FR

Infos pratiques
Suisse - Canada: à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Nati?

La Suisse affronte le Canada ce mercredi en phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Coup d'envoi à 21h00. Voici toutes les infos pour suivre la rencontre.
Publié: 06:50 heures
Granit Xhaka et la Nati semblent prêts pour ce match face au Canada.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Suisse - Canada: à quelle heure?

Le coup d'envoi est fixé à 21h00 (heure suisse) ce mercredi 24 juin 2026, soit 12h00 sur place. La rencontre se joue au BC Place de Vancouver, sur la côte ouest canadienne.

Sur quelle chaîne voir Suisse - Canada?

La rencontre est diffusée sur les chaînes de la SSR, à savoir RTS, SRF et RSI.

Où suivre le match en streaming?

La rencontre est à voir gratuitement sur Play RTS, sur ordinateur, smartphone et tablette. Le direct commenté est également à suivre sur Blick.

Suisse - Canada, quel enjeu?

Les deux équipes sont quasiment assurées de rejoindre les 16es de finale, mais la première place du groupe B reste à prendre. Après sa démonstration contre le Qatar (6-0), le Canada compte autant de points que la Suisse, mais la devance à la différence de buts. Résultat: un simple match nul suffit aux Canadiens pour finir en tête, alors que la Nati doit l'emporter pour leur passer devant.

À savoir

La Nati a commensé par un nul frustrant contre le Qatar (1-1), concédé dans les arrêts de jeu, puis un succès 4-1 sur la Bosnie porté par le doublé de la révélation Johan Manzambi. Le Canada, lui, a longtemps attendu sa première victoire en Coupe du monde avant de l'obtenir avec la manière face au Qatar, grâce notamment au triplé de Jonathan David. Les deux sélections ne se sont croisées qu'une seule fois, lors d'un amical en 2002.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
2
5
6
2
Norvège
Norvège
2
4
6
3
Sénégal
Sénégal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus