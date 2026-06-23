La Nati peut prendre la première place du groupe ce mercredi soir (21h), à condition de battre le Canada chez lui à Vancouver. La tâche s'annonce tout sauf aisée face à une équipe en confiance et soutenue par un public conquis.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

A Vancouver, le client est très souvent accueilli dans un commerce par un «Good morning, bonjour», qui n'est que de façade: la ville est résolument anglophone et, surtout, elle se veut extrêmement chaleureuse, dès les premiers pas effectués à l'aéroport. James, maillot canadien sur le dos, est heureux de partager les «good vibes» de sa cité, en regardant d'un oeil la France battre l'Irak. «On est une ville très cosmopolite. Vous allez entendre toutes les langues du monde ici, même en dehors de la Coupe du monde», explique cet informaticien, qui aime se détendre le week-end en partant à la pêche.

«Si tu es performant, on va s'enflammer»

James n'est pas un grand fan de football, mais est déjà allé voir quelques affiches de MLS. Surtout, il s'est pris de passion pour l'équipe canadienne depuis le début de la compétition. «Chez nous, ça fonctionne un peu comme ça: si tu es performant, on va s'enflammer. Sinon, on fait semblant que ça n'a pas existé», s'amuse-t-il franchement. «C'est la même chose en hockey: on ne vise que la victoire.»

On lui fait remarquer qu'aucune équipe canadienne ne gagne jamais la Coupe Stanley et que le hockey reste pourtant populaire dans son pays. «Oui, mais ceux qui la gagnent n'ont que des joueurs canadiens», contre-t-il aussi sec. On lui pose alors la question fatidique: préfère-t-il qu'aucune équipe canadienne ne la gagne, ou que Montréal aille jusqu'au bout un jour? «Je signe des deux mains pour la première option. J'étais terrifié cette saison, mais ils ont craqué comme toujours. Ouf!», rigole-t-il.

James est ce que l'on appelle un amateur de sport, mais pas un passionné hardcore. Il connaît les stars de l'équipe canadienne, Alphonso Davies et Jonathan David, et il sait que la Suisse est une bonne équipe. «Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Les gens ici étaient surtout étonnés que vous n'ayez pas battu le Qatar», explique-t-il, lui qui ne sera pas au stade mercredi.

Des billets très chers, comme partout

«D'une, parce que je travaille. Mais je regarderai le match sur mon écran, c'est l'avantage d'être informaticien! J'aurais pu prendre congé, j'ai des collègues qui seront au match, mais les billets coûtent 400 ou 500 dollars. Non merci!», enchaîne James, que l'on laisse finir sa bière avant de descendre la rue centrale de Vancouver, transformée en «fan-zone» géante -et 100% piétonne- cet été.

Tous les bars retransmettent la Coupe du monde et proposent des formules spéciales. Voilà que d'un coup surgit «la maison des quintuples champions du monde», avec des drapeaux brésiliens partout. Juste en face, ce «restaurant méditerranéen» (en fait un kebab!) propose de vibrer pour la Turquie et la Tunisie, ce qui n'est malheureusement pas le coup du siècle. Les maillots de la France sont nombreux, tout comme ceux des Anglais. Tout ce petit monde cohabite sans animosité, ce qui est une bonne habitude du «soccer» en Amérique du nord et paraît difficilement envisageable dans certains coins d'Europe. Un peu plus loin dans la rue, des maillots argentins se mélangent avec ceux de la Colombie et des Etats-Unis. Et où sont ceux des Canadiens? Un peu plus timides et plus durs à repérer en ce lundi soir, à vrai dire. On aperçoit tout de même Eleonore. On l'aborde.

«On ne pensait pas qu'ils seraient aussi forts»

«Oh oui, je suis une grande fan! Mais comme beaucoup de monde, seulement à l'approche de la Coupe du monde, je l'avoue», explique celle qui travaille dans l'accueil des migrants et dans les ressources humaines. «Je suis fière de mon pays, surtout qu'on a une super équipe. On ne pensait pas qu'ils seraient aussi forts. Ils ont déjà bien joué contre la Bosnie et aussi et surtout contre le Qatar. Ce sera plus dur face à la Suisse, mais je vous promets qu'il y aura de l'ambiance! Vos joueurs devront avoir du caractère.» Sera-t-elle au stade? «Oui, avec mon mari et des amis, nous allons voir les deux matches à Vancouver.» Combien a-t-elle déboursé? «En tout, plus de 1000 dollars.»

Le Canada a débuté à Toronto face à la Bosnie (1-1) avant d'atomiser le Qatar (6-0) à Vancouver, déjà, et l'ambiance était formidable au BC Stadium, assure Eleonore. «Moi, je n'avais jamais vécu ça. On en parlait justement avec mon mari, on se disait que le soccer était en train de devenir populaire. Il y avait un bruit terrible!» Se voit-elle retourner un jour voir un match des Vancouver Whitecaps en MLS? «Franchement, pourquoi pas? Je n'y suis jamais allée. S'ils font les finales une fois, oui, je vais aller au stade.» On lui suggère un match de saison régulière, où les prix ne seront pas aussi élevés. «Je n'y avais jamais pensé, mais oui, je vais y réfléchir», promet-elle.

2600 supporters de la Nati au stade mercredi

Les 54'500 places du BC Stadium, ce stade situé en plein centre-ville, seront pleines à craquer ce mercredi à 12h, heure locale, et il n'y aura que du rouge! Les 2600 supporters de la Nati auront du boulot pour se faire remarquer, déjà visuellement, mais aussi sur le plan de la voix. Pas de quoi faire peur aux téméraires, qui ont fait front face à 40'000 Bosniens jeudi dernier à Los Angeles. Sur le terrain, les Suisses ont eux aussi déjà affronté des ambiances bouillantes ces dernières années et s'en sont plutôt bien sortis. Ce ne sont pas 52'000 Canadiens qui vont faire peur à Granit Xhaka et Ricardo Rodriguez, mais cet enthousiaste peuple rouge entend bien faire son maximum pour faire plier la Nati et encourager son équipe. Les Canucks sont chauds!