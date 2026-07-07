En pleine polémique sur Folarin Balogun, la FIFA a tenu à défendre son arbitre qui a exclu l'attaquant américain en 16es de finale. Raphael Claus a été mis en cause par Donald Trump après avoir exclu l'attaquant américain

AFP Agence France-Presse

La FIFA a ajouté lundi sa voix à celle de la Confédération brésilienne de football (CBF) pour défendre «l'intégrité» de Raphael Claus. L'arbitre brésilien de la rencontre États-Unis - Bosnie a été mis en cause par Donald Trump pour avoir exclu l'Américain Folarin Balogun.

«La FIFA considère Raphael Claus comme l'un des meilleurs arbitres professionnels au monde et comme un membre précieux de l'équipe d'arbitrage de la Coupe du monde, écrit l'instance dans un communiqué. Tout au long de sa carrière, il a constamment fait preuve d'un professionnalisme et d'une intégrité exemplaires.» L'Italien Pierluigi Collina, le patron des arbitres de la FIFA, a ajouté: «Raphael Claus est un arbitre expérimenté et très respecté. Nous lui maintenons toute notre confiance en tant qu'officiel fiable».

Plus tôt lundi la Confédération brésilienne de football avait également défendu son arbitre, «un professionnel exemplaire», que Donald Trump avait pourtant jugé «horrible» et «très douteux». Raphael Claus, 46 ans, «est reconnu mondialement comme un des meilleurs arbitres en activité, à la trajectoire marquée par l'excellence technique, le comportement éthique et le respect absolu du football», avait ajouté la CBF dans un communiqué.

Folarin Balogun a joué contre la Belgique

Folarin Balogun a été exclu lors du 16e de finale contre la Bosnie-Herzégovine mercredi dernier, pour avoir marché sur une jambe du défenseur bosnien Tarik Muharemovic. Ce carton rouge était censé priver la «Team USA» de son meilleur buteur pour le huitième de finale de lundi contre la Belgique.

Mais sa suspension a été levée, avec sursis, par la commission de discipline de la FIFA. Lundi, le président américain a confirmé avoir appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour «demander un réexamen» du carton rouge de Balogun, une ingérence qui a suscité un tollé. L'Association suisse de football a notamment réagi en expirmant son incompréhension. La Belgique avait d'ailleurs fait recours contre cet effet suspensif, en vain.

La mise en cause de l'arbitre brésilien s'ajoute à une série de contentieux entre les États-Unis de Donald Trump et le gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, notamment dans le domaine commercial.

La Commission des arbitres de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a exprimé sa «pleine reconnaissance» à la carrière de l'arbitre brésilien. Elle a fait part dans un communiqué de son «soutien sans réserve» au travail de Raphael Claus, «réaffirmant sa confiance en son professionnalisme, son intégrité et son engagement».