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Malgré les propos de Donald Trump
Affaire Balogun: Encore une volte-face avec la prise de position de la FIFA!

En pleine polémique sur Folarin Balogun, la FIFA a tenu à défendre son arbitre qui a exclu l'attaquant américain en 16es de finale. Raphael Claus a été mis en cause par Donald Trump après avoir exclu l'attaquant américain
Publié: 04:24 heures
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Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
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Raphael Claus a exclu Folarin Balogun (à dr.) en 16es de finale
Photo: AP Photo/Martin Meissner
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AFP Agence France-Presse

La FIFA a ajouté lundi sa voix à celle de la Confédération brésilienne de football (CBF) pour défendre «l'intégrité» de Raphael Claus. L'arbitre brésilien de la rencontre États-Unis - Bosnie a été mis en cause par Donald Trump pour avoir exclu l'Américain Folarin Balogun.

«La FIFA considère Raphael Claus comme l'un des meilleurs arbitres professionnels au monde et comme un membre précieux de l'équipe d'arbitrage de la Coupe du monde, écrit l'instance dans un communiqué. Tout au long de sa carrière, il a constamment fait preuve d'un professionnalisme et d'une intégrité exemplaires.» L'Italien Pierluigi Collina, le patron des arbitres de la FIFA, a ajouté: «Raphael Claus est un arbitre expérimenté et très respecté. Nous lui maintenons toute notre confiance en tant qu'officiel fiable».

Plus tôt lundi la Confédération brésilienne de football avait également défendu son arbitre, «un professionnel exemplaire», que Donald Trump avait pourtant jugé «horrible» et «très douteux». Raphael Claus, 46 ans, «est reconnu mondialement comme un des meilleurs arbitres en activité, à la trajectoire marquée par l'excellence technique, le comportement éthique et le respect absolu du football», avait ajouté la CBF dans un communiqué.

Folarin Balogun a joué contre la Belgique

Folarin Balogun a été exclu lors du 16e de finale contre la Bosnie-Herzégovine mercredi dernier, pour avoir marché sur une jambe du défenseur bosnien Tarik Muharemovic. Ce carton rouge était censé priver la «Team USA» de son meilleur buteur pour le huitième de finale de lundi contre la Belgique.

Mais sa suspension a été levée, avec sursis, par la commission de discipline de la FIFA. Lundi, le président américain a confirmé avoir appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour «demander un réexamen» du carton rouge de Balogun, une ingérence qui a suscité un tollé. L'Association suisse de football a notamment réagi en expirmant son incompréhension. La Belgique avait d'ailleurs fait recours contre cet effet suspensif, en vain.

La mise en cause de l'arbitre brésilien s'ajoute à une série de contentieux entre les États-Unis de Donald Trump et le gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, notamment dans le domaine commercial.

La Commission des arbitres de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a exprimé sa «pleine reconnaissance» à la carrière de l'arbitre brésilien. Elle a fait part dans un communiqué de son «soutien sans réserve» au travail de Raphael Claus, «réaffirmant sa confiance en son professionnalisme, son intégrité et son engagement».

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
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1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
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1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
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1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
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1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
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1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
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1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
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PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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