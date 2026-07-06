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Affaire Balogun
L’Association suisse dénonce une décision «incompréhensible»

La suspension avec sursis du carton rouge de Folarin Balogun crée une vive polémique. L’Association Suisse de Football dénonce une remise en cause des règles et de la crédibilité de la compétition.
Publié: il y a 48 minutes
L'ASF s'est exprimée au sujet de l'affaire Balogun.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

La décision de la FIFA de suspendre avec sursis le carton rouge infligé à l'attaquant américain Folarin Balogun continue de provoquer une onde de choc dans le monde du football. L'attaquant des USA devait initialement manquer le huitième de finale contre la Belgique prévue dans la nuit de lundi à mardi, après avoir écopé d'un carton rouge direct suite à un contrôle vidéo pour avoir marché sur le pied d'un défenseur bosnien lors du match de seizièmes de finale remporté 2-0 par les États-Unis.

L'Association Suisse de Football (ASF) a réagi fermement à cette décision. Dans un communiqué, l'instance suisse déclare: «La décision dans l'affaire Balogun est incompréhensible pour l'ASF, indépendamment de la manière dont elle a été prise». L'association rappelle que, jusqu'à présent, le principe était clair: «tout joueur expulsé est automatiquement suspendu pour le match suivant». Une règle qui «s'appliquait de manière égale à tout le monde et offrait clarté et cohérence».

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«La crédibilité de la compétition dépend de règles claires»

Pour l'ASF, cette décision «soulève des questions et crée de l'incertitude, en particulier concernant l'autorité des décisions arbitrales, surtout lorsque l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) est impliquée». L'association conclut que «la crédibilité de la compétition dépend de règles claires qui sont appliquées de manière cohérente».

Cette prise de position suisse s'ajoute à une vague de critiques internationales. L'UEFA a estimé que la FIFA avait franchi une ligne rouge, tandis que l'ancien président de la FIFA Sepp Blatter a dénoncé sur X que les cartons rouges ne devraient pas être annulés par des appels téléphoniques politiques, mais par des règles, des preuves et des organismes indépendants.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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