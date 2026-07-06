L’Association suisse dénonce une décision «incompréhensible»

La suspension avec sursis du carton rouge de Folarin Balogun crée une vive polémique. L’Association Suisse de Football dénonce une remise en cause des règles et de la crédibilité de la compétition.

Blick Sport

La décision de la FIFA de suspendre avec sursis le carton rouge infligé à l'attaquant américain Folarin Balogun continue de provoquer une onde de choc dans le monde du football. L'attaquant des USA devait initialement manquer le huitième de finale contre la Belgique prévue dans la nuit de lundi à mardi, après avoir écopé d'un carton rouge direct suite à un contrôle vidéo pour avoir marché sur le pied d'un défenseur bosnien lors du match de seizièmes de finale remporté 2-0 par les États-Unis.

L'Association Suisse de Football (ASF) a réagi fermement à cette décision. Dans un communiqué, l'instance suisse déclare: «La décision dans l'affaire Balogun est incompréhensible pour l'ASF, indépendamment de la manière dont elle a été prise». L'association rappelle que, jusqu'à présent, le principe était clair: «tout joueur expulsé est automatiquement suspendu pour le match suivant». Une règle qui «s'appliquait de manière égale à tout le monde et offrait clarté et cohérence».

«La crédibilité de la compétition dépend de règles claires»

Pour l'ASF, cette décision «soulève des questions et crée de l'incertitude, en particulier concernant l'autorité des décisions arbitrales, surtout lorsque l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) est impliquée». L'association conclut que «la crédibilité de la compétition dépend de règles claires qui sont appliquées de manière cohérente».

Cette prise de position suisse s'ajoute à une vague de critiques internationales. L'UEFA a estimé que la FIFA avait franchi une ligne rouge, tandis que l'ancien président de la FIFA Sepp Blatter a dénoncé sur X que les cartons rouges ne devraient pas être annulés par des appels téléphoniques politiques, mais par des règles, des preuves et des organismes indépendants.