Erling Haaland a une façon bien particulière de se préparer

Chaque jour, commencez la journée avec notre débriefing matinal pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé durant la nuit. Aujourd'hui, Erling Haaland et Shakira sont en vedette.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les matches de la nuit

Mexique - Australie 2-0 (1-0)

Buts 9e Quinones 1-0. 67e Jimenez 2-0.

Le compte rendu du match.

Corée du Sud - Tchéquie 2-1 (0-0)

Buts 59e Krejci 0-1. 67e In-beom 1-1. 80e Hyeon-gyu 2-1.

Le compte rendu du match.

La surprise de la nuit

La Norvège sera l'une des dernières équipes à entrer en lice dans cette Coupe du monde, mercredi prochain face à l'Irak. Les Scandinaves joueront à Boston et sont actuellement basés à Greensboro sur le campus de l'Université de North Carolina. Hasard du calendrier, ce jeudi avait lieu le match No 5 de la finale de la Coupe Stanley entre les Carolina Hurricanes et les Golden Knights de Las Vegas. Comme il n'y a qu'une heure entre le camp de base norvégien et Raleigh où évoluent les «Ouragans», Erling Haaland et son équipe se sont déplacés pour assister à la rencontre remportée par l'équipe locale 4-2.

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Après avoir commencé la soirée en habit de sa sélection, l'attaquant de Manchester City a fini par arborer un chandail des Carolina Hurricanes. S'il n'y a pas de Norvégien dans l'équipe, deux Danois sont présents, Nikolaj Ehlers et Frederik Andersen. Le premier nommé n'est autre que le fils de Heinz Ehlers, ancien coach de Lausanne, Langnau ou encore Bienne et Berne. C'est d'ailleurs à Bienne que Nikolaj avait disputé une partie de sa formation avant de devenir l'un des meilleurs attaquants au monde.

La polémique de la nuit

Tout n'était pas à la fête à Mexico. Aux abords de l'Azteca, plusieurs centaines de manifestants ont tenté d'approcher le stade avant le coup d'envoi : camion saccagé, fumigènes et pierres contre la police, qui a répliqué au gaz lacrymogène. Derrière ces heurts, la colère des familles de disparus et des enseignants en grève, dans un pays sous tension.

L'image de la nuit

Moment d'émotion pour Raul Jimenez au moment où il a inscrit le 2-0 assurant la victoire du Mexique lors du match d'ouverture de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud. L'attaquant de Wolverhampton a marqué pour la première fois dans la plus prestigieuse compétition. Mais les larmes n'étaient pas que de joie. Elles étaient également emplies d'émotion puisque son père est décédé en mars dernier. On comprend mieux son geste vers le ciel au moment de sa belle célébration.

Le buzz de la nuit

Pendant que le Mexique s'imposait face à l'Afrique du Sud (2-0), c'est en marge du terrain que s'est joué le moment le plus viral de la soirée. En plein direct pour «DSports», le journaliste argentin Marcelo Benedetto a planté son antenne pour aller décrocher un selfie avec Shakira, venue assurer le show d'ouverture. Improbable.

L'anecdote de la nuit

Le président de l'Équateur, Daniel Noboa, a annoncé jeudi une baisse de 20% du prix de la bière, la boisson alcoolisée la plus populaire de son pays, le temps de la Coupe du monde. La mesure sera en vigueur jusqu'au 19 juillet, date de la fin du tournoi. Elle s'applique aussi au vin, moins prisé que la bière dans le pays andin. L'Équateur se prépare à disputer sa cinquième Coupe du monde. Dimanche, il affrontera la Côte d'Ivoire.

Vêtu du maillot jaune de l'équipe nationale, le président Noboa a estimé que «tout le monde est déjà plus concentré sur le football que sur le reste, et c'est normal, nous sommes un pays de football». Il a prédit que la sélection équatorienne irait «très loin» dans la compétition.

Le programme du jour

Ve. 21h00, Groupe B. Canada - Bosnie-Herzégovine

Sa. 03h00, Groupe D. États-Unis - Paraguay