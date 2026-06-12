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Ne ratez rien de l'actu de la nuit
Erling Haaland a une façon bien particulière de se préparer

Chaque jour, commencez la journée avec notre débriefing matinal pour être sûr de ne rien rater de ce qui s'est passé durant la nuit. Aujourd'hui, Erling Haaland et Shakira sont en vedette.
Publié: il y a 29 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Les matches de la nuit

Mexique - Australie 2-0 (1-0)
Buts 9e Quinones 1-0. 67e Jimenez 2-0.
Le compte rendu du match.

Corée du Sud - Tchéquie 2-1 (0-0)
Buts 59e Krejci 0-1. 67e In-beom 1-1. 80e Hyeon-gyu 2-1.
Le compte rendu du match.

La surprise de la nuit

La Norvège sera l'une des dernières équipes à entrer en lice dans cette Coupe du monde, mercredi prochain face à l'Irak. Les Scandinaves joueront à Boston et sont actuellement basés à Greensboro sur le campus de l'Université de North Carolina. Hasard du calendrier, ce jeudi avait lieu le match No 5 de la finale de la Coupe Stanley entre les Carolina Hurricanes et les Golden Knights de Las Vegas. Comme il n'y a qu'une heure entre le camp de base norvégien et Raleigh où évoluent les «Ouragans», Erling Haaland et son équipe se sont déplacés pour assister à la rencontre remportée par l'équipe locale 4-2.

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Après avoir commencé la soirée en habit de sa sélection, l'attaquant de Manchester City a fini par arborer un chandail des Carolina Hurricanes. S'il n'y a pas de Norvégien dans l'équipe, deux Danois sont présents, Nikolaj Ehlers et Frederik Andersen. Le premier nommé n'est autre que le fils de Heinz Ehlers, ancien coach de Lausanne, Langnau ou encore Bienne et Berne. C'est d'ailleurs à Bienne que Nikolaj avait disputé une partie de sa formation avant de devenir l'un des meilleurs attaquants au monde. 

La polémique de la nuit

Photo: Anadolu via Getty Images

Tout n'était pas à la fête à Mexico. Aux abords de l'Azteca, plusieurs centaines de manifestants ont tenté d'approcher le stade avant le coup d'envoi : camion saccagé, fumigènes et pierres contre la police, qui a répliqué au gaz lacrymogène. Derrière ces heurts, la colère des familles de disparus et des enseignants en grève, dans un pays sous tension.

L'image de la nuit

Photo: keystone-sda.ch

Moment d'émotion pour Raul Jimenez au moment où il a inscrit le 2-0 assurant la victoire du Mexique lors du match d'ouverture de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud. L'attaquant de Wolverhampton a marqué pour la première fois dans la plus prestigieuse compétition. Mais les larmes n'étaient pas que de joie. Elles étaient également emplies d'émotion puisque son père est décédé en mars dernier. On comprend mieux son geste vers le ciel au moment de sa belle célébration.

Le buzz de la nuit

Pendant que le Mexique s'imposait face à l'Afrique du Sud (2-0), c'est en marge du terrain que s'est joué le moment le plus viral de la soirée. En plein direct pour «DSports», le journaliste argentin Marcelo Benedetto a planté son antenne pour aller décrocher un selfie avec Shakira, venue assurer le show d'ouverture. Improbable.

L'anecdote de la nuit

Le président de l'Équateur, Daniel Noboa, a annoncé jeudi une baisse de 20% du prix de la bière, la boisson alcoolisée la plus populaire de son pays, le temps de la Coupe du monde. La mesure sera en vigueur jusqu'au 19 juillet, date de la fin du tournoi. Elle s'applique aussi au vin, moins prisé que la bière dans le pays andin. L'Équateur se prépare à disputer sa cinquième Coupe du monde. Dimanche, il affrontera la Côte d'Ivoire.

Vêtu du maillot jaune de l'équipe nationale, le président Noboa a estimé que «tout le monde est déjà plus concentré sur le football que sur le reste, et c'est normal, nous sommes un pays de football». Il a prédit que la sélection équatorienne irait «très loin» dans la compétition.

Le programme du jour

Ve. 21h00, Groupe B. Canada - Bosnie-Herzégovine
Sa. 03h00, Groupe D. États-Unis - Paraguay 

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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Ouzbékistan
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Uruguay
Uruguay
Turquie
Turquie
Tunisie
Tunisie
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Suède
Sénégal
Sénégal
République Tchèque
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République Démocratique du Congo
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République de Corée
République de Corée
Pays-Bas
Pays-Bas
Paraguay
Paraguay
Panama
Panama
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
Norvège
Norvège
Mexique
Mexique
Maroc
Maroc
Jordanie
Jordanie
Japon
Japon
Iran
Iran
Irak
Irak
Haïti
Haïti
Ghana
Ghana
Etats-Unis
Etats-Unis
Equateur
Equateur
Egypte
Egypte
Ecosse
Ecosse
Curaçao
Curaçao
Croatie
Croatie
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Colombie
Colombie
Cap Vert
Cap Vert
Canada
Canada
Bosnie-Herzégovie
Bosnie-Herzégovie
Belgique
Belgique
Autriche
Autriche
Australie
Australie
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
Angleterre
Angleterre
Algèrie
Algèrie
Afrique du Sud
Afrique du Sud
Qatar
Qatar
Finlande
Finlande
Suède
Suède
Etats-Unis
Etats-Unis
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Canada
Espagne
Espagne
Portugal
Portugal
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Brésil
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