C'est au tour du Canada de lancer sa Coupe du monde, vendredi à Toronto face à la Bosnie. L'objectif? Rien de moins qu'une première victoire en trois participations.

AFP Agence France-Presse

Alanis Morrissette, voix indémodable des années 90, chargée d'entonner l'hymne national, au cours d'une cérémonie qui verra se succéder Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé ou encore Vegedream, portera-t-elle bonheur aux «Canucks»? Sa ferveur, ajoutée à celle des fans locaux qui seront attendus pour remplir le BMO Stadium, ne sera pas de trop pour enfin briser le plafond de verre de la phase de groupe.

De leurs deux précédentes phases finales - en 1986 au Mexique et en 2022 au Qatar -, les Canadiens ont ramené six défaites en six matches. Cette année, ils sont versés dans un groupe B a priori à leur portée qui comprend aussi le Qatar et la Suisse, grande favorite pour la première place.

«Une Coupe du monde réussie pour le Canada sera de sortir du groupe. Avec ce format, si nous terminons premiers, nous restons au Canada pour les matches à élimination directe, c'est un objectif, mais le plus important c'est de sortir du groupe», a affirmé le sélectionneur Jesse Marsch, arrivé en 2024 et qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2030.

«Le meilleur groupe»

Dans l'équipe canadienne, 30e nation mondiale, on retrouve notamment le latéral gauche du Bayern Munich Alphonso Davies (25 ans), le patron de la sélection, et l'attaquant de la Juventus Turin Jonathan David (26 ans). Mais Davies a très peu joué cette saison après une cascade de blessures, dont une aux ischio-jambiers début mai.

Le défenseur fait tout pour revenir à temps pour le début du tournoi. Mais selon son sélectionneur, il ne sera «pas disponible» ce vendredi. «Nous espérons vraiment que dans les prochains jours, ou la semaine prochaine, on puisse accélérer les choses et lui donner une chance de jouer», a-t-il souligné jeudi. David, ex-attaquant de Lille et meilleur buteur de l'histoire des Rouges (39 buts), sort aussi d'une saison moyenne avec la Juventus.

Un autre jeune attaquant prometteur, Marcelo Flores, s'est blessé juste après avoir été appelé. Il a été remplacé par l'ailier Jayden Nelson. «On a rassemblé le meilleur groupe de 26 joueurs que ce pays ait jamais eus à un même moment», a-t-il assuré après avoir révélé sa liste. Au vu des résultats du Canada depuis deux ans, une première victoire en Coupe du monde semble réaliste. Les Canadiens ont créé la surprise en atteignant les demi-finales de la Copa America en 2024, perdant aux tirs au but face à l'Uruguay le match pour la troisième place.

Inusable Edin Dzeko

«On souhaite faire vivre le rêve à tout le monde, c'est notre objectif», assure le Québécois Maxime Crépeau, 32 ans et désigné gardien No 1. «On ne se met pas de limite. On connaît notre potentiel et on sait jusqu'où on peut aller. On se permet de rêver», ajoute-t-il.

Vendredi, les Canadiens devront museler les deux jeunes attaquants bosniens Esmir Bajraktarevic, 21 ans, du PSV Eindhoven, et Kerim Alajbegovic, 18 ans, du RB Salzbourg. Et surtout l'inusable Edin Dzeko (148 sélections, 73 buts, deux records avec la Bosnie) qui à 40 ans participe au deuxième Mondial des Dragons après celui de 2014, où il était déjà présent.

Le sélectionneur Sergej Barbarez a également affirmé ses ambitions en espérant atteindre les huitièmes: «Nous sommes bien sûr des outsiders, c'est ce que montre le classement FIFA». La Bosnie y figure à la 64e place.

«Notre but est de bien jouer, parce que nous croyons en nous», a-t-il ajouté, soulignant que le route du Mondial nord-américain «n'a pas été facile du tout». La Bosnie a créé la sensation en battant l'Italie quadruple championne du monde en finale des barrages européens fin mars. Elle pourra aussi compter sur de nombreux supporters: la communauté bosnienne compte près de 45'000 personnes, installée majoritairement dans l'est du pays.

Plus sur le sujet Coupe du monde 2026 Avez-vous réponse à tout? Testez vos connaissances avant le début du tournoi