La Coupe du monde 2026 tenait son premier moment viral avant même le coup d'envoi. En plein direct, le journaliste argentin Marcelo Benedetto a lâché son micro pour prendre un selfie avec Shakira.

Blick Sport

Le coup d'envoi du Mondial 2026 n'avait pas encore été donné que les réseaux sociaux tenaient déjà leur premier moment improbable. La scène ne s'est pas jouée sur la pelouse mais en marge de la cérémonie d'ouverture, au stade de México, où le journaliste argentin Marcelo Benedetto a transformé un direct ordinaire en moment étrange.

«Je vais la chercher»

Envoyé sur le terrain pour la chaîne DSports (DirecTV Sports), il évoquait les derniers préparatifs de la soirée inaugurale. Jusqu'à ce qu'il aperçoive, à quelques mètres, une silhouette familière: Shakira, venue assurer une partie du spectacle d'avant-match. Le réflexe a été immédiat. «Je vais la chercher», lance-t-il à ses collègues médusés, avant d'abandonner son micro et de filer en direction de la star colombienne.

Le reporter s'est frayé un chemin jusqu'à la chanteuse, lui a demandé une photo, et l'intéressée a accepté de bonne grâce. Sourire jusqu'aux oreilles, selfie en poche, Michael Benedetto est revenu vers l'équipe pour brandir fièrement son trophée numérique, sous les rires de ses partenaires d'antenne.

Filmée par les caméras voisines et par une nuée de téléphones, la séquence a fait le tour de la planète en quelques heures. Les réactions ont oscillé entre amusement et fausse indignation: certains ont salué la spontanéité et le côté très humain du geste, d'autres ont ironisé sur les «priorités professionnelles» d'un journaliste en plein direct. «Les priorités, toujours», résumait l'un des commentaires les plus partagés.

Shakira, vraie vedette de la soirée

Au-delà de l'anecdote, c'est bien la Colombienne qui a illuminé la cérémonie. Aux côtés du Nigérian Burna Boy, elle a interprété «Dai Dai», l'hymne officiel du tournoi que les deux artistes ont co-écrit, au terme d'un plateau XXL réunissant notamment Lila Downs, Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Belinda et J Balvin.

La fête terminée, place au football: pour son entrée dans la compétition, le Mexique a dominé l'Afrique du Sud (2-0), offrant à son public un premier succès en guise de mise en bouche. Mais dans la mémoire collective de cette journée d'ouverture, le selfie de Benedetto rivalisera longtemps avec les buts.