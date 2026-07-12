Murat Yakin a salué le courage de ses joueurs après la défaite 3-1 face à l'Argentine à Kansas City et est bien sûr revenu sur l'expulsion controversée de Breel Embolo. «Cette décision a tout détruit», s'est-il emporté.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Je félicite mon équipe», a tenu à dire, pour commencer, Murat Yakin, bien avant de parler d'arbitrage. Le sélectionneur suisse avait à coeur de dire au monde à quel point il était fier de ses joueurs, ce samedi soir à Kansas City.

Le courage de ses joueurs l'a impressionné

«Ce sont de grands héros. Je veux le dire. Je suis très fier d'eux. Ils ont joué avec un coeur énorme, avec une passion impressionnante. Ils ont combattu, ils sont allés jusqu'au bout d'eux-mêmes», a ajouté l'entraîneur de la Nati, qui s'est ensuite, et fort logiquement, attardé sur la décision qui change tout, celle de l'arbitre Joao Pinheiro d'expulser Breel Embolo à la 70e, alors que le score était de 1-1 entre la Suisse et l'Argentine dans ce quart de finale finalement perdu 3-1 par la Nati.

«Nous avons été pénalisés par une règle incompréhensible et ça fait mal, très mal, de sortir de cette manière. Nous avions le momentum, nous étions dominateurs, et cette décision a tout détruit. Je voulais profiter de notre domination pour faire entrer des joueurs frais, Zeki Amdouni et Ruben Vargas. Tout était planifié, organisé. Et tout s'est écroulé», a pesté le sélectionneur, visiblement pas convaincu du tout que Breel Embolo méritait d'être expulsé.

Le technicien ne s'est pas attardé sur la simulation, flagrante, de l'avant-centr de son équipe, préférant pointer la technicité douteuse de la décision de l'arbitre. «Il n'y avait pas de raison de donner jaune à ce moment-là au joueur argentin. Il aurait dû en donner d'autres avant. Pas là.» Et donc, toujours selon Murat Yakin, laisser le jeu se poursuivre ou juste siffler faute, sans plus. Et la simulation de son attaquant serait passée inaperçue. «Breel est abattu. Mettre la faute sur lui, ce serait absurde. Il voulait aider l’équipe jusqu’au bout, il est détruit.»

«On n'a pas mérité de sortir comme ça»

La Suisse s'est ainsi retrouvée à dix et a craqué à la 111e sur un but merveilleux de Julian Alvarez. «Le 2-1, c'est la classe, rien à dire. On espérait aller jusqu'aux tirs au but, on n'a pas réussi. On n'a pas mérité de sortir comme ça. Cela fait très mal d'être puni par une règle incompréhensible», a insisté Murat Yakin, lequel a défendu sa décision étonnante de sortir Dan Ndoye en fin de match, alors que ses accélérations faisaient mal à la défense argentine à chaque fois. «Le but, dès qu'on était à 10, c'était d'aller jusqu'aux tirs au but. Le momentum aurait alors été à nouveau de notre côté.»

Les compliments argentins

Le talent de Julian Alvarez ne l'a pas permis et la Suisse s'en est sortie avec les félicitations de son prestigieux adversaire. «Lionel Scaloni m’a dit qu’ils avaient dû se battre jusqu’au bout, qu'on les avait fait douter. On ne peut rien s’acheter avec ça. Mais nous pouvons être fiers quand même», a conclu Murat Yakin, déçu et fâché à la fois.