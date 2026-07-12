L'équipe de Suisse s'est inclinée face à l'Argentine en quarts de finale du Mondial (1-3 ap). Voici la réaction des hommes de Murat Yakin au terme de cette défaite frustrante.

Blick Sport

Les internationaux suisses avaient de quoi être déçus au moment de se présenter devant les micros de la télévision suisse au terme de la rencontre perdue face à l'Argentine.

Dan Ndoye (milieu de terrain)

«C'était un moment très spécial de revenir dans le match comme ça. On sentait qu'on avait la qualité depuis le début pour gagner. Leur but nous a fait un peu mal, mais nous nous sommes remis dans la partie. On se sentait vraiment forts à ce moment-là. Après, des choses se sont passées et cela a changé le cours du match. On a donné le maximum, on est fier de nous et on ne pouvait pas faire plus.

Contre des équipes comme ça, tu dois savoir jouer bas et être fort défensivement. On savait que l'on devrait passer par là. Sur l'ensemble du match, on les a regardés dans les yeux. L'expulsion de Breel Embolo, c'est une décision que je vois pour la première fois dans le football. C'est dur à accepter. Il n'y a pas faute. Passer de jaune pour eux à jaune pour nous, surtout avec toutes les simulations qu'il y eu avant... Il y a eu énormément de simulation de leur côté. Ce soir, il y a eu deux sortes d'arbitrage: un pour eux et un pour nous. C'est dur à accepter. On est fiers d'avoir représenté la Suisse comme ça.»

Manuel Akanji (défenseur)

«Cela fait très mal, car nous savons à quel point nous avons bien joué. À 11 contre 11, on aurait eu de bonnes chances. Le stade, si bruyant au début, est devenu très calme, car nous jouions très bien. Mais à la fin, il y a ce tir exceptionnel. Mais je ne suis pas surpris de Julian Alvarez. On le connaît.

D'habitude, je ne me plains pas de l'arbitre. Mais aujourd'hui, tout a joué en leur faveur. Je n'ai jamais joué un match aussi déséquilibré. Aucune de leurs simulations n'a été sanctionnée. Ils n'ont pas reçu un seul carton jaune pendant les 90 premières minutes. Puis, pour l'incident impliquant Breel, il a écopé d'un carton jaune. Mais même à dix, nous avons fait de notre mieux. Bien sûr, Breel est un élément tellement important de cette équipe, nous le soutenons pleinement.»

Gregor Kobel (gardien)

«Je suis fier du parcours que nous avons suivi et de la combativité dont nous avons fait preuve aujourd'hui encore. Nous étions concentrés et avons montré un vrai cœur. C'est pourquoi cette élimination est si difficile à encaisser. Je n'ai pas vu suffisamment d'images pour me prononcer sur l'expulsion de Breel Embolo. Mais vu notre combativité, c'est injuste de ne pas avoir eu au moins une autre chance aux tirs au but.»

Fabian Rieder (milieu de terrain)

«Juste après le match, chacun a besoin d'un moment pour soi. Nous nous sommes battus jusqu'au bout, tous ensemble. Finalement, ils ont marqué un but magnifique qui a tout décidé. C'est dommage, car nous avions le match en main. Le carton rouge est très frustrant, mais on ne peut plus rien y changer. Ils n'ont pas eu une multitude d'occasions par la suite. Nous étions solidaires sur le terrain.»

Remo Freuler (milieu de terrain)

«C’est de la déception et de la frustration. On a joué avec cœur et âme. Jusqu’au carton rouge, on maîtrisait le match. Je ne comprends toujours pas comment la VAR peut intervenir dans une telle situation et dans un tel match. Perdre comme ça après un arbitrage aussi catastrophique, c’est vraiment dur. On a marqué l’histoire, mais aujourd’hui, on voulait faire mieux.»