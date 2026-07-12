DE
FR
Breel Embolo est expulsé pour cette simulation
0:56
Vidéo:Breel Embolo est expulsé pour cette simulation

«On vit quelque chose de surréaliste»
Breel Embolo exclu pour une simulation!

Stupeur à Kansas City! Breel Embolo a été expulsé en deuxième mi-temps du quart de finale face à l'Argentine pour un second carton jaune donné à la suite d'un recours à l'arbitrage vidéo.
Publié: 04:57 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
1/2
Photo: AP Photo/Ed Zurga
Blick Sport

«On vit quelque chose de surréaliste ici à Kansas City», les propos de David Lemos sur la RTS disent à quel point la scène était inhabituelle. La scène? Après une faute (présumée) sur Breel Emobolo, Leandro Paredes a été averti. L'arbitre est allé visionner les images vidéo. Officiellement? Pour «Mistaken Identity». Mais pas pour la mauvaise identité du joueur sanctionné côté argentin. Mais pour le joueur de la mauvaise équipe averti.

Car en fait, le directeur de jeu est allé s'assurer que l'Argentin avait bel et bien fauché l'attaquant de l'équipe de Suisse. Problème? Il ne l'a pas touché et Breel Embolo a «vendu» la faute. Selon les règles, il est possible d'avoir recours à la vidéo pour les deuxièmes cartons jaunes depuis cette Coupe du monde.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle utilisation de la «Mistaken Identity» a été utilisée par la VAR dans cette Coupe du monde. Lors du match entre les États-Unis et le Paraguay, l'arbitre néerlandais Danny Makkelie a changé sa décision d'avertir le défenseur US Tim Ream afin de donner le carton jaune à son adversaire Miguel Almiron pour simulation. Pour Embolo, cela a donné rouge.

En première mi-temps, l'attaquant avait en effet déjà écopé d'un avertissement pour une grosse faute au milieu du terrain. Au moment de revenir sur le terrain, l'arbitre a décidé de donner un deuxième carton jaune à l'attaquant de la Nati. «Invraisemblable, a tout de suite lancé Léonard Thurre, consultant de la RTS. Dans les 16 mètres, je suis d'accord d'avertir un joueur pour une simulation. D'ailleurs on en voit moins, désormais. Mais là? Il y a clairement une injustice!»

À cet instant, la Suisse venait de revenir à 1-1 dans cette rencontre. Êtes-vous de l'avis de l'ancien international suisse?

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Argentine
Argentine
Suisse (H)
Suisse (H)
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Argentine
      Argentine
      Suisse (H)
      Suisse (H)
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026