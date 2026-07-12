Stupeur à Kansas City! Breel Embolo a été expulsé en deuxième mi-temps du quart de finale face à l'Argentine pour un second carton jaune donné à la suite d'un recours à l'arbitrage vidéo.

Blick Sport

«On vit quelque chose de surréaliste ici à Kansas City», les propos de David Lemos sur la RTS disent à quel point la scène était inhabituelle. La scène? Après une faute (présumée) sur Breel Emobolo, Leandro Paredes a été averti. L'arbitre est allé visionner les images vidéo. Officiellement? Pour «Mistaken Identity». Mais pas pour la mauvaise identité du joueur sanctionné côté argentin. Mais pour le joueur de la mauvaise équipe averti.

Car en fait, le directeur de jeu est allé s'assurer que l'Argentin avait bel et bien fauché l'attaquant de l'équipe de Suisse. Problème? Il ne l'a pas touché et Breel Embolo a «vendu» la faute. Selon les règles, il est possible d'avoir recours à la vidéo pour les deuxièmes cartons jaunes depuis cette Coupe du monde.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle utilisation de la «Mistaken Identity» a été utilisée par la VAR dans cette Coupe du monde. Lors du match entre les États-Unis et le Paraguay, l'arbitre néerlandais Danny Makkelie a changé sa décision d'avertir le défenseur US Tim Ream afin de donner le carton jaune à son adversaire Miguel Almiron pour simulation. Pour Embolo, cela a donné rouge.

En première mi-temps, l'attaquant avait en effet déjà écopé d'un avertissement pour une grosse faute au milieu du terrain. Au moment de revenir sur le terrain, l'arbitre a décidé de donner un deuxième carton jaune à l'attaquant de la Nati. «Invraisemblable, a tout de suite lancé Léonard Thurre, consultant de la RTS. Dans les 16 mètres, je suis d'accord d'avertir un joueur pour une simulation. D'ailleurs on en voit moins, désormais. Mais là? Il y a clairement une injustice!»

À cet instant, la Suisse venait de revenir à 1-1 dans cette rencontre. Êtes-vous de l'avis de l'ancien international suisse?