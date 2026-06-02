La FIFA introduit une série de nouvelles règles pour accélérer le jeu lors de la Coupe du monde. Remplacements, blessures, VAR et comportement des joueurs: tout va changer. Voici un aperçu.

Alain Kunz

L’objectif est clair. Pierluigi Collina, arbitre emblématique du début des années 2000 – il a dirigé la finale de la Coupe du monde 2002 – et actuel président de la commission des arbitres de la FIFA, le résume sans détour: «Nous voulons plus de rythme dans le jeu!»

Les 170 arbitres retenus pour la Coupe du monde – parmi eux les Suisses Sandro Schärer, Fedayi San (VAR) et Stéphane de Almeida (assistant) – ont été préparés à ces changements au cours des trois dernières années. À partir du 11 juin, l’heure de vérité sonnera. Ces nouveautés seront appliquées pour la première fois lors d’un grand tournoi. Certaines sont déjà entérinées, puisqu’elles ont été adoptées en février. D’autres seront encore examinées dans les prochains jours par l’IFAB (International Football Association Board) et devraient être homologuées avant le début de la Coupe du monde:

Lorsqu’un joueur tarde à effectuer une rentrée de touche, la règle des cinq secondes s’applique. L’arbitre lui accorde cinq secondes pour remettre le ballon en jeu. S’il ne le fait pas dans le délai imparti, la touche revient à l’adversaire. L’arbitre signale ce décompte en levant le bras.

La même règle s’applique aux dégagements aux six mètres. Si le ballon n’est pas remis en jeu dans les cinq secondes suivant le début du décompte virtuel, un corner est accordé à l’adversaire.

Lors d’un remplacement, un joueur dispose désormais de dix secondes, après l’affichage de son numéro sur le panneau lumineux, pour quitter le terrain. Il doit sortir par le point le plus proche de la ligne de touche ou de but. S’il ne respecte pas ce délai, le remplaçant ne pourra entrer en jeu qu’à la prochaine interruption, à condition qu’au moins une minute se soit écoulée.

Selon Collina, cette règle des dix secondes est appliquée depuis plusieurs années en MLS et «elle s’est révélée très efficace.»

Terminé les blessures imaginaires?

Afin d’accélérer le déroulement des rencontres, les gardiens des lois du jeu ont également modifié les dispositions concernant les joueurs blessés:

Un joueur blessé ayant reçu des soins sur le terrain ne pourra réintégrer le jeu qu’après une minute. Des exceptions sont prévues notamment lorsque le gardien est blessé, lorsque deux joueurs d’une même équipe entrent en collision, lorsqu’un joueur souffre d’une blessure grave, en particulier à la tête, ou encore lorsque la blessure résulte d’une faute sanctionnée d’un carton jaune ou rouge pour l’adversaire.

Deux matches ont laissé leur trace

La lex Prestianni entre également en vigueur. Elle découle d’un incident survenu lors du match de Ligue des champions entre Benfica Lisbonne et le Real Madrid en février, lorsque le joueur argentin de Benfica aurait proféré des insultes racistes à l’encontre de Vinicius Junior et empêché toute lecture labiale en se couvrant la bouche avec la main. La finale agitée de la Coupe d’Afrique des nations entre le Maroc et le Sénégal a également conduit à une modification du règlement:

Un joueur qui se couvre la bouche avec la main, le bras ou son maillot lors d’un échange verbal avec un adversaire sera expulsé.

Un joueur qui quitte le terrain pour protester contre une décision arbitrale sera également expulsé. La même sanction s’appliquera à tout officiel qui l’y incite.

Pauses boissons obligatoires

En vue de la Coupe du monde, des pauses boisson obligatoires sont introduites. Elles auront lieu au milieu de chaque mi-temps et dureront au minimum trois minutes. En conséquence, le temps additionnel de chaque période sera d’au moins trois minutes.

Par ailleurs, le VAR obtient de nouvelles prérogatives. Il pourra intervenir dans les situations suivantes:

En cas de deuxième avertissement manifestement erroné, il recommandera à l’arbitre de revoir l’action à l’écran. Le premier avertissement ne pourra toujours pas être contrôlé.

En cas de carton jaune ou rouge infligé au mauvais joueur ou à un joueur de la mauvaise équipe.

En cas de corner accordé à tort de manière évidente, à condition que la décision puisse être corrigée immédiatement sans retarder la reprise du jeu.

Dans ce dernier cas, seul le VAR procède à la vérification. Il n’y a pas de visionnage au bord du terrain par l’arbitre. Encore davantage de place pour les interventions vidéo? À la question de savoir si les supporters accepteront réellement ces changements, Collina répond: «Le supporter d’une équipe est-il plus heureux lorsque celle-ci perd à cause d’une erreur d’arbitrage flagrante?»

«C'est totalement injuste»

Les gardiens des lois du jeu souhaitent d’ailleurs encore faire approuver d’autres modifications avant le début de la Coupe du monde. Actuellement, une faute commise juste avant l’exécution d’un coup franc ou d’un corner ne peut pas être sanctionnée puisque le ballon n’est pas encore en jeu. «C’est totalement injuste, car un but peut être marqué parce qu’un joueur a été empêché d’intervenir. Et il ne se passe rien si l’arbitre ne l’a pas vu», explique Collina.

Une intervention du VAR devrait donc être possible dans ce type de situation, avec pour conséquence la répétition du coup franc ou du corner. En revanche, cela ne pourra pas déboucher sur un penalty ni sur un coup franc. Car une règle demeure inchangée: ces sanctions ne peuvent être accordées que lorsque le ballon est en jeu.