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Breel Embolo est expulsé pour cette simulation
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Vidéo:Breel Embolo est expulsé pour cette simulation

Le coup de gueule de David Lemos
«L'équipe de Suisse est une victime idéale»

L'équipe de Suisse a été éliminée par l'Argentine en quarts de finale. C'est surtout l'expulsion de Breel Embolo qui a fait causer, notamment David Lemos, commentateur de la RTS. Coup de gueule!
Publié: il y a 20 minutes
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Breel Embolo a été expulsé en deuxième mi-temps.
Photo: FIFA via Getty Images
Blick Sport

Quelle frustration après la défaite de l'équipe de Suisse en quarts de finale de la Coupe du monde contre l'Argentine (1-3 ap). Surtout qu'il y a eu une scène déarngeante. Car cette expulsion de Breel Embolo en deuxième mi-temps à la suite de l'intervention de la VAR va faire causer durant de nombreux jours. Aucun doute là-dessus. Et il y a de quoi être amer, jugez plutôt. Dans un premier temps, l'arbitre a averti à tort un joueur argentin sur cette action. Appelé à la vidéo pour corriger cette décision, il en est revenu avec une certitude: il n'y avait pas faute et Breel Embolo a simulé. Cette dernière observation ne fait aucun doute.

Conséquence de cet enchaînement inhabituel? M. Pinheiro revient sur sa décision et annule le carton jaune à Leandro Paredes. Mais ce n'est pas tout. Il se retourne vers Breel Embolo et lui inflige un deuxième carton jaune. Sur le moment, le consultant de la RTS, Léonard Thurre, parle d'injustice. «Invraisemblable. Dans les 16 mètres, je suis d'accord d'avertir un joueur pour une simulation. D'ailleurs, on en voit moins, désormais. Mais là? Il y a clairement une injustice!»

«Fort avec les faibles»

La suite de la rencontre a vu la Suisse perdre en fin de rencontre et ne plus être capable de se relever. La déception était lisible sur les visages des internationaux de Murat Yakin au moment du coup de sifflet final. Au micro de la RTS, David Lemos en rajoute une couche: «Je vais prendre le risque de le dire. Je ne pense pas que l'Argentine aurait pris un 2e carton jaune aurait mené à l'expulsion d'un de ses joueurs.»

Durant la deuxième partie du match, le commentateur a mentionné l'imbroglio autour de cette sanction. Un autre cas a déjà émaillé cette Coupe du monde durant États-Unis - Paraguay. Mais cela ne signifie pas pour autant que la décision était correcte. «Bien sûr que la décision nous sera expliquée très clairement. L'équipe de Suisse est une victime idéale. Mais il y a un arrière-goût très. très amer»

Difficile, hélas, de lui donner tort. 

Toujours sur le plateau de la RTS, Alexandre Comisetti a également fait part de son agacement: «M. Pinehiro ne peut pas être fier de lui. C'est plus facile d'être fort avec les faibles que faible avec les forts. L'Argentine a bénéficié d'un certain nombre de décisions.» 

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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