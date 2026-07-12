L'équipe de Suisse a été éliminée par l'Argentine en quarts de finale. C'est surtout l'expulsion de Breel Embolo qui a fait causer, notamment David Lemos, commentateur de la RTS. Coup de gueule!

Blick Sport

Quelle frustration après la défaite de l'équipe de Suisse en quarts de finale de la Coupe du monde contre l'Argentine (1-3 ap). Surtout qu'il y a eu une scène déarngeante. Car cette expulsion de Breel Embolo en deuxième mi-temps à la suite de l'intervention de la VAR va faire causer durant de nombreux jours. Aucun doute là-dessus. Et il y a de quoi être amer, jugez plutôt. Dans un premier temps, l'arbitre a averti à tort un joueur argentin sur cette action. Appelé à la vidéo pour corriger cette décision, il en est revenu avec une certitude: il n'y avait pas faute et Breel Embolo a simulé. Cette dernière observation ne fait aucun doute.

Conséquence de cet enchaînement inhabituel? M. Pinheiro revient sur sa décision et annule le carton jaune à Leandro Paredes. Mais ce n'est pas tout. Il se retourne vers Breel Embolo et lui inflige un deuxième carton jaune. Sur le moment, le consultant de la RTS, Léonard Thurre, parle d'injustice. «Invraisemblable. Dans les 16 mètres, je suis d'accord d'avertir un joueur pour une simulation. D'ailleurs, on en voit moins, désormais. Mais là? Il y a clairement une injustice!»

«Fort avec les faibles»

La suite de la rencontre a vu la Suisse perdre en fin de rencontre et ne plus être capable de se relever. La déception était lisible sur les visages des internationaux de Murat Yakin au moment du coup de sifflet final. Au micro de la RTS, David Lemos en rajoute une couche: «Je vais prendre le risque de le dire. Je ne pense pas que l'Argentine aurait pris un 2e carton jaune aurait mené à l'expulsion d'un de ses joueurs.»

Durant la deuxième partie du match, le commentateur a mentionné l'imbroglio autour de cette sanction. Un autre cas a déjà émaillé cette Coupe du monde durant États-Unis - Paraguay. Mais cela ne signifie pas pour autant que la décision était correcte. «Bien sûr que la décision nous sera expliquée très clairement. L'équipe de Suisse est une victime idéale. Mais il y a un arrière-goût très. très amer»

Difficile, hélas, de lui donner tort.

Toujours sur le plateau de la RTS, Alexandre Comisetti a également fait part de son agacement: «M. Pinehiro ne peut pas être fier de lui. C'est plus facile d'être fort avec les faibles que faible avec les forts. L'Argentine a bénéficié d'un certain nombre de décisions.»