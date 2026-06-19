Jesse Marsch, sélectionneur du Canada, n'admet pas que la blessure d'Ismaël Koné était un accident et manque de respect à Julen Lopetegui, l'entraîneur du Qatar.

Alain Kunz

Après la large victoire du Canada contre le Qatar, l’attention ne s’est pas portée uniquement sur le terrain. Une scène tendue entre les deux sélectionneurs, Jesse Marschet Julen Lopetegui, a également attiré les regards.

Au coup de sifflet final, les deux hommes échangent quelques mots tout en se serrant la main. Mais soudain, l’entraîneur canadien se dégage brusquement, tourne le dos à son homologue espagnol et accompagne son départ d’un geste de mépris. Une réaction qui n’est pas passée inaperçue.

Que s’est-il dit exactement? Les principaux intéressés refusent de dévoiler le contenu de leur conversation. «Cela reste entre nous», se contente de répondre Lopetegui. Marsch, lui, balaie le sujet avec encore plus de fermeté: «Je ne vais pas y consacrer une seule seconde. Cela ne vaut pas la peine d’y consacrer ne serait-ce qu’un instant.»

La blessure de Koné au centre

L’origine du différend semble toutefois assez claire. Quelques minutes plus tôt, le milieu qatari Assim Madibo avait violemment fauché Ismaël Koné. Après intervention de la VAR, son carton jaune initial avait été transformé en carton rouge.

Pour Marsch, l’attitude du banc qatari après cette décision a été difficile à accepter. Alors que Koné souffrait d’une double fracture tibia-péroné et que sa Coupe du monde venait de s’achever, plusieurs membres du staff qatari ont contesté l’expulsion.

«C’était une réaction bizarre de la part du banc alors qu’une faute évidente venait justement d’entraîner une fracture de la jambe», a déclaré le sélectionneur canadien. De son côté, Lopetegui a défendu son joueur en expliquant qu’il n’y avait aucune intention de blesser. «J’ai revu les images des dizaines de fois, affirme l’Espagnol. C’était un accident.»

Le sélectionneur du Qatar souligne également qu’Assim Madibo s’est rendu dans le vestiaire canadien immédiatement après la rencontre afin de présenter ses excuses.

Un choc pour le Canada

Pour le Canada, la blessure de Koné représente un coup très dur, tant sur le plan sportif qu’humain. «Je n’ai pas encore parlé à Ismaël», explique Marsch après la rencontre. «Il est à l’hôpital où il est préparé pour son opération. Sa famille est à ses côtés. J’irai le voir dès que possible.»

L’entraîneur américain avoue que le moment a profondément marqué son équipe. «Cela a été un choc pour nous d’entendre l’os craquer. Non seulement à cause de la gravité de la blessure, mais aussi parce qu’Ismaël est un élément essentiel du cœur de cette équipe.»

Même blessé, le milieu canadien a trouvé la force d’adresser un geste rassurant aux supporters. «Il a levé la main pour que les gens ne s’inquiètent pas trop. C’est un témoignage incroyable de sa personnalité», souligne Marsch.

Un barbecue pour se ressourcer

Dans l’immédiat, le sélectionneur veut permettre à son groupe de souffler. «Les familles sont ici. Demain, nous organiserons un barbecue en famille. Nous allons profiter de ce moment ensemble. Ismaël sera évidemment dans toutes les pensées.» Mais dès samedi, le regard se tournera vers le dernier match de groupe face à la Suisse.

Le Canada est idéalement placé pour terminer en tête de son groupe. Marsch reconnaît d’ailleurs avoir insisté à la mi-temps pour que son équipe cherche un quatrième but. «J’ai dit aux garçons qu’il fallait absolument obtenir ce 4-0. Ainsi, nous n’aurions pas besoin de battre la Suisse pour finir premiers.»

Qui pour remplacer Koné?

La perte d’Ismaël Koné oblige désormais le staff canadien à trouver de nouvelles solutions. «Nous n’avons personne capable de le remplacer à l’identique», reconnaît Marsch. Plusieurs candidats sont néanmoins évoqués: Nathan Saliba, Jonathan Osorio ou encore Mathieu Choinière, ancien joueur de Grasshopper.

Le sélectionneur espère également que quelques jours supplémentaires permettront à certains cadres de retrouver leur meilleure condition physique. «Si nous remportons le groupe, les blessés auront davantage de temps pour récupérer. Et peut-être qu’Alphonso Davies sera alors de nouveau à 100 %. Nous savons tous à quel point il est important pour nous.»

L’objectif du Canada est désormais clair: poursuivre son parcours et viser loin dans cette Coupe du monde. Face à la Suisse, un simple match nul suffirait pour conserver la première place du groupe. Mais les Canadiens savent déjà que la Nati ne leur fera aucun cadeau.