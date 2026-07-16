La polémique enfle après qu'une banderole sur les Malouines a été brandie par des joueurs argentins après la demi-finale contre l'Angleterre. Londres dénonce une infraction aux règlement de la FIFA et exige une enquête approfondie.

Londres veut une enquête à propos de la banderole sur les Malouines

Londres veut une enquête à propos de la banderole sur les Malouines

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement britannique a appelé jeudi à une enquête de la FIFA au lendemain du déploiement par des joueurs argentins d'une banderole proclamant que «les (îles) Malouines sont argentines» à l'issue de la demi-finale du Mondial 2026 remportée face à l'Angleterre 2-1.

Violation du règlement

Cette banderole, en référence au litige territorial qui a dégénéré en conflit armé en 1982, a été portée par plusieurs joueurs après le coup de sifflet final et déposée sur la pelouse du stade d'Atlanta par Giovani Lo Celso. Elle semble contrevenir au règlement de la FIFA, qui interdit toute manifestation politique dans une enceinte lors des tournois qu'elle organise.

«La Coupe du monde n'est peut-être pas à nous, mais les îles Falklands (ndlr: le nom britannique des Malouines) le sont assurément», a réagi un porte-parole de Downing Street. Plus tôt jeudi, le ministre britannique des Entreprises et du Commerce, Peter Kyle, avait lui estimé qu'il s'agissait d'une «violation flagrante» du règlement de la Fédération internationale de football (FIFA), et que cette dernière devait mener une enquête «minutieuse» sur l'incident.

Javier Milei tempère

Situé dans l'Atlantique Sud, l'archipel des Malouines, à 600 kilomètres des côtes argentines, a été le théâtre d'une guerre entre l'Argentine et le Royaume-Uni en 1982, qui a fait 649 morts argentins et 255 morts britanniques en 74 jours. Depuis sa défaite dans ce conflit, l'Argentine continue de revendiquer la souveraineté sur les îles.

Le président argentin Javier Milei a tenté de tempérer les choses mercredi soir: «Ne mélangeons pas les choses. Les Malouines se récupèrent avec une diplomatie avisée et non avec des gestes de patriotisme bon marché», a-t-il dit sur Radio Mitre, sans se référer spécifiquement au geste des joueurs.

«Nous réalisons des avancées énormes sur le plan diplomatique, nous avons réussi à faire en sorte que l'ONU oblige l'Angleterre à venir s'asseoir pour discuter avec nous, mais ne mélangeons pas tout, ce n'est qu'un match de football», a-t-il ajouté, tout en saluant «une étape glorieuse» pour l'Albiceleste.

Tensions politiques

Au Mondial 1986, quatre ans après la guerre, l'Argentine avait éliminé l'Angleterre en quart de finale sur un doublé légendaire de Diego Maradona (2-1), dont la célèbre «Main de Dieu», que l'ancien No 10 avait décrit comme «une revanche symbolique contre les Anglais». L'hymne officieux des supporters argentins au Mondial-2026, «La Cuarta Estrella» (la 4e étoile), contient également une référence à l'archipel contesté: «Pour les Malouines, pour Diego, pour la dernière de Leo (Messi), Argentine, je veux te voir double championne du monde...»

Le ministère argentin des Affaires étrangères a par ailleurs indiqué avoir protesté auprès de Londres lundi concernant les mouvements d'un navire britannique dans l'Atlantique Sud, qui «n'ont pas été dûment notifiés (aux autorités argentines) conformément aux accords et déclaration bilatéraux en vigueur».

Le HMS Medway, qui fait partie de la force sur place, a voyagé début juillet des Malouines vers le Chili, et selon plusieurs médias, la marine argentine aurait détecté son passage par ses eaux territoriales. Downing Street a répondu jeudi avoir «notifié à l'avance au gouvernement argentin que le HMS Medway effectuait une visite de routine au Chili entre le 5 et 8 juillet» dans le cadre d'une mission scientifique.