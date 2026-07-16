L'Argentine est-elle l'équipe la plus détestée du Mondial?

L’attitude des supporters et des joueurs argentins en demi-finale face à l’Angleterre a parfois pu choquer. L'Argentine est en train de s'imposer comme l'une des équipes les plus détestée de ce Mondial 2026.

Cédric Heeb

Quelle polémique suscitée après le quart de finale de la Coupe du monde entre la Suisse et l’Argentine. En raison de la défaite de la Nati après prolongation, bien sûr. Mais surtout à cause du déroulement du match. Le moindre contact, même anodin, entre un Suisse et un joueur de l’Albiceleste était sanctionné par l’arbitre João Pinheiro, tandis que les Sud-Américains semblaient bénéficier d’une grande indulgence.

Le journal anglais «The Sun» a ainsi écrit: «L’Argentine s’est imposée à douze contre une Suisse réduite à dix.» Urs Meier a lui aussi estimé que l’arbitre portugais n’avait jamais trouvé une ligne claire: «En tant que Suisse, on avait toujours l’impression d’être désavantagé.» Face à l’Angleterre, en demi-finale, les Argentins ont fourni de nouveaux arguments à ceux qui les considèrent comme l’équipe la plus détestable de cette Coupe du monde.

Les supporters sifflent l’hymne anglais

De nombreux téléspectateurs n’ont sans doute pas entendu l’hymne anglais «God Save the King» avant la demi-finale. Non pas en raison d’un problème technique, mais parce que les supporters argentins l’ont couvert de leurs chants et de leurs sifflets. Mats Hummels, consultant sur Magenta TV, a réagi: «Je n’aime pas qu’on siffle les hymnes.» Sur la BBC, l’ancienne gloire anglaise Alan Shearer s’est montré plus détendue: «Ils ne s’apprécient pas, ce n’est pas grave.» Les supporters anglais ont ensuite rendu la pareille en huant eux aussi l’hymne argentin.

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Un coup sans conséquences

À peine deux minutes et demie après le coup d’envoi, Enzo Fernández provoque déjà le premier incident de la rencontre. Le milieu de terrain argentin fonce sur Elliot Anderson, en possession du ballon, et lui assène un coup d’avant-bras derrière la tête au moment où l’Anglais s’apprête à dégager. Une première échauffourée éclate, les joueurs se bousculent, mais l’arbitre Ismail Elfath se contente de siffler la faute et d’adresser un avertissement verbal à Enzo Fernández. Aucun carton et aucune intervention du VAR. Une scène qui a largement fait réagir sur les réseaux sociaux.

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Des fautes, des fautes et encore des fautes

La faute d'Enzo Fernández n’est que l’une des douze commises par l’Argentine en première période, soit une toutes les 3 minutes et 45 secondes. Seul Lisandro Martínez a été averti, à la 42e minute. Après la pause, les Argentins ont encore commis trois fautes et reçu deux cartons jaunes. Plusieurs bousculades et tacles en retard sont néanmoins restés impunis. Les Anglais ont, eux, commis onze fautes – dont sept avant la pause –, mais seul Elliot Anderson a reçu un carton jaune (37e).

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Lionel Messi fautif sur le but du 2-1?

Lionel Messi a délivré les deux passes décisives de la rencontre. Mais l’action qui précède le but du 2-1 fait débat. Après le tir sur le poteau d’Alexis Mac Allister, le ballon arrive sur Djed Spence, qui le récupère avant d’être, selon de nombreux internautes, touché au pied droit par Messi. Les partisans de cette thèse y voient une nouvelle erreur d’arbitrage. L'octuple Ballon d’or récupère ensuite le ballon et adresse un centre parfait à Lautaro Martínez, qui marque de la tête.

L’action n’a fait l’objet d’aucun examen. Une autre hypothèse circule toutefois: Djed Spence aurait simplement été victime d’une crampe à la jambe gauche. Les images ne permettent pas de trancher avec certitude. On voit seulement le défenseur anglais boiter de la jambe droite après son duel avec Messi.

Provocations après le coup de sifflet final

La joie des Argentins, qualifiés pour une deuxième finale de Coupe du monde consécutive, est immense. Mais là encore, certains gestes passent mal. Cristian Romero célèbre notamment la victoire sous le nez de Jude Bellingham, après avoir déjà hurlé en direction de Jordan Pickford au moment du but du 2-1.

Les Argentins déploient ensuite une banderole sur laquelle on peut lire: «Les Malouines sont argentines», une provocation directe envers les Anglais en référence au conflit des îles Falkland.