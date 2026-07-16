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À l'encontre du règlement FIFA
Une banderole «Les Malouines sont argentines» déployée à Atlanta

Des joueurs argentins ont déployé une banderole proclamant que «les Malouines sont argentines» après leur victoire contre l'Angleterre en demi-finale du Mondial. Ils bravent ainsi l'interdiction de la FIFA sur les messages politiques.
Publié: 08:20 heures
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Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
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Les joueurs argentins et leur banderole «Les Malouines sont argentines».
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Des joueurs argentins ont déployé une banderole affirmant que «les (îles) Malouines sont argentines» mercredi à l'issue de la demi-finale de la Coupe du monde remportée face à l'Angleterre, en référence au litige territorial qui a dégénéré en conflit armé en 1982.

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Cette banderole, portée par plusieurs joueurs après le coup de sifflet final et déposée sur la pelouse du stade d'Atlanta par Giovanni Lo Celso, semble contrevenir au règlement de la FIFA, qui interdit toute manifestation politique dans une enceinte lors des tournois qu'elle organise.

«Pour les Malouines, pour Diego, pour la dernière de Leo»

Les Malouines, petit archipel de l'Atlantique-Sud, sont revendiquées par l'Argentine depuis son occupation anglaise en 1833. Une guerre de deux mois a éclaté au printemps 1982 après le débarquement de troupes de la junte militaire argentine sur l'archipel, faisant 649 morts argentins et 258 côté britannique.

Quatre ans plus tard, au Mondial 1986, l'Argentine a éliminé l'Angleterre en quart de finale sur un doublé légendaire de Diego Maradona (2-1), dont la célèbre «Main de Dieu», que l'ancien No 10 avait décrit comme «une revanche symbolique contre les Anglais».

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L'hymne officieux des supporters argentins au Mondial-2026, «La Cuarta Estrella» (la 4e étoile), renferme une référence à l'archipel contesté avec ce couplet: «Pour les Malouines, pour Diego, pour la dernière de Leo, Argentine, je veux te voir double championne du monde...»

Ce chant a été entonné à pleins poumons par les supporters argentins après la victoire (2-1) contre les Three Lions. Les champions du monde défendront leur titre face à l'Espagne, dimanche à East Rutherford, près de New York.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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