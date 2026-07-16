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L'Angleterre punie à Atlanta
Harry Kane: «Nous n'étions pas capables de répondre, c'était vague après vague»

Le capitaine anglais Harry Kane admet que son équipe a été submergée par les vagues argentines en demi-finale de la Coupe du monde et qu'elle n'a pas été capable d'y répondre.
Publié: 00:40 heures
L'Angleterre ne gagnera pas une deuxième Coupe du monde cette année.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le capitaine anglais Harry Kane s'est dit «écoeuré» par la défaite mercredi 2-1 contre l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde, après deux buts argentins en fin de rencontre alors que les Three Lions menaient 1-0.

«Je suis écoeuré pour les joueurs, pour tout le monde, l'équipe, le staff, les fans» a déclaré Harry Kane à la BBC après la rencontre. «Nous avons bien joué la majorité de la rencontre. Quand on a mené 1-0, on a donné l'impression d'essayer de tenir le score, ce qui à ce niveau n'est pas suffisant».

Après l'ouverture du score d'Anthony Gordon (55e), «on a eu du mal à mettre de la pression» lorsque l'Argentine avait la balle, a analysé l'attaquant du Bayern Munich.

«C'était juste vague après vague»

«En première période et au début de la deuxième période, on les a très bien pressé, on leur a mis beaucoup de pression très haut dans leur moitié de terrain, ce qui nous a permis de gagner des ballons et de mieux contrôler le jeu.»

«Après le but, que ce soit eux qui ont mis plus de joueurs devant ou nous qui n'étions pas capable de répondre, c'était juste vague après vague», a regretté Harry Kane.

Les Anglais disputeront samedi à Miami la «petite finale» contre la France, battue la veille par l'Espagne.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
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