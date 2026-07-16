Le capitaine anglais Harry Kane admet que son équipe a été submergée par les vagues argentines en demi-finale de la Coupe du monde et qu'elle n'a pas été capable d'y répondre.

AFP Agence France-Presse

Le capitaine anglais Harry Kane s'est dit «écoeuré» par la défaite mercredi 2-1 contre l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde, après deux buts argentins en fin de rencontre alors que les Three Lions menaient 1-0.

«Je suis écoeuré pour les joueurs, pour tout le monde, l'équipe, le staff, les fans» a déclaré Harry Kane à la BBC après la rencontre. «Nous avons bien joué la majorité de la rencontre. Quand on a mené 1-0, on a donné l'impression d'essayer de tenir le score, ce qui à ce niveau n'est pas suffisant».

Après l'ouverture du score d'Anthony Gordon (55e), «on a eu du mal à mettre de la pression» lorsque l'Argentine avait la balle, a analysé l'attaquant du Bayern Munich.

«C'était juste vague après vague»

«En première période et au début de la deuxième période, on les a très bien pressé, on leur a mis beaucoup de pression très haut dans leur moitié de terrain, ce qui nous a permis de gagner des ballons et de mieux contrôler le jeu.»

«Après le but, que ce soit eux qui ont mis plus de joueurs devant ou nous qui n'étions pas capable de répondre, c'était juste vague après vague», a regretté Harry Kane.

Les Anglais disputeront samedi à Miami la «petite finale» contre la France, battue la veille par l'Espagne.