Toute la frustration anglaise Jude Bellingham assène un coup à l'arrière du crâne d'un Argentin

Football is not coming home. Le rêve anglais prend fin. Les Three Lions se sont inclinés de manière dramatique face à l'Argentine en demi-finale (1-2). Après le coup de sifflet final, les nerfs étaient à vif et Jude Bellingham a quelque peu craqué.