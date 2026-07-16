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Tactique très critiquée
Thomas Tuchel assume ses choix après la demi-finale

L'Angleterre a été éliminée du Mondial 2026 en demi-finale, après avoir mené puis reculé face à l'Argentine (2-1). Le sélectionneur Thomas Tuchel a été très critiqué pour sa stratégie, mais défend ses choix.
Publié: il y a 39 minutes
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Thomas Tuchel est très critiqué après la défaite de l'Angleterre face à l'Argentine.
Photo: FIFA via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

«Dès qu'on perd, on est critiqué» mais cela n'a «aucun sens» d'y prêter trop d'attention, a déclaré le sélectionneur anglais Thomas Tuchel après l'élimination de son équipe en demi-finale du Mondial 2026 contre l'Argentine (2-1), mercredi à Atlanta.

Une approche trop défensive?

Les Anglais ont ouvert le score en seconde période, puis ils ont semblé s'arrêter de jouer et ont fini acculés, sans réaction. Après l'élimination, les médias britanniques ont tiré à boulets rouges sur Thomas Tuchel, lui reprochant une approche trop défensive sur la fin.

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Pensez-vous vous être trompé dans vos choix?, lui a-t-il été demandé en conférence de presse. «Non. Je pense que c'est simplement la nature du sport. Dès qu'on perd, on est critiqué. C'est comme ça», a-t-il répondu. «Personne ne peut savoir ce qui se serait passé si nous avions pris d'autres décisions. Ça n'a aucun sens de s'attarder là-dessus et de perdre la tête. J'en suis responsable. J'assume les critiques, c'est comme ça», a-t-il développé.

Satisfait d'être en demi-finale

L'ouverture du score, «de façon assez étrange, a complètement inversé la dynamique du match. L'Argentine a commencé à jouer avec davantage de prise de risques, plus de rythme, avec le sentiment qu'elle n'avait peut-être plus rien à perdre. Cela l'a libérée. À l'inverse, nous avons soudain eu le sentiment que nous avions énormément à perdre, et cela nous a freinés».

Thomas Tuchel a rappelé que disputer les demi-finales, un stade qu'ont échoué à atteindre «de grandes nations du football», est «un accomplissement, même si personne n'a envie de l'entendre aujourd'hui, et moi non plus». Il a assuré que son équipe préparera le match pour la troisième place, samedi à Miami, avec «tout le professionnalisme nécessaire», mais «un jour de récupération en moins» par rapport aux Français, éliminés eux par l'Espagne mardi (2-0).

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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