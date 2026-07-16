L'Angleterre a été éliminée du Mondial 2026 en demi-finale, après avoir mené puis reculé face à l'Argentine (2-1). Le sélectionneur Thomas Tuchel a été très critiqué pour sa stratégie, mais défend ses choix.

AFP Agence France-Presse

«Dès qu'on perd, on est critiqué» mais cela n'a «aucun sens» d'y prêter trop d'attention, a déclaré le sélectionneur anglais Thomas Tuchel après l'élimination de son équipe en demi-finale du Mondial 2026 contre l'Argentine (2-1), mercredi à Atlanta.

Une approche trop défensive?

Les Anglais ont ouvert le score en seconde période, puis ils ont semblé s'arrêter de jouer et ont fini acculés, sans réaction. Après l'élimination, les médias britanniques ont tiré à boulets rouges sur Thomas Tuchel, lui reprochant une approche trop défensive sur la fin.

Pensez-vous vous être trompé dans vos choix?, lui a-t-il été demandé en conférence de presse. «Non. Je pense que c'est simplement la nature du sport. Dès qu'on perd, on est critiqué. C'est comme ça», a-t-il répondu. «Personne ne peut savoir ce qui se serait passé si nous avions pris d'autres décisions. Ça n'a aucun sens de s'attarder là-dessus et de perdre la tête. J'en suis responsable. J'assume les critiques, c'est comme ça», a-t-il développé.

Satisfait d'être en demi-finale

L'ouverture du score, «de façon assez étrange, a complètement inversé la dynamique du match. L'Argentine a commencé à jouer avec davantage de prise de risques, plus de rythme, avec le sentiment qu'elle n'avait peut-être plus rien à perdre. Cela l'a libérée. À l'inverse, nous avons soudain eu le sentiment que nous avions énormément à perdre, et cela nous a freinés».

Thomas Tuchel a rappelé que disputer les demi-finales, un stade qu'ont échoué à atteindre «de grandes nations du football», est «un accomplissement, même si personne n'a envie de l'entendre aujourd'hui, et moi non plus». Il a assuré que son équipe préparera le match pour la troisième place, samedi à Miami, avec «tout le professionnalisme nécessaire», mais «un jour de récupération en moins» par rapport aux Français, éliminés eux par l'Espagne mardi (2-0).