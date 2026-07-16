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«Catastrophe tactique»
Les anciennes vedettes anglaises règlent leurs comptes avec Thomas Tuchel

L'approche de Thomas Tuchel lors de la demi-finale du Mondial 2026 est très critiquée. Plusieurs anciens joueurs des Three Lions pointent du doigt la responsabilité du sélectionneur allemand de l'Angleterre dans la défaite face à l'Argentine.
Publié: il y a 10 minutes
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Thomas Tuchel est sous le feu des critiques après l'élimination des Three Lions du Mondial 2026.
Photo: keystone-sda.ch
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Yannick Peng

Menant 1-0 jusqu'à la 85e minute, l'Angleterre a laissé échapper sa place en finale de la Coupe du monde 2026. Après cette défaite dramatique face à l'Argentine (1-2), les Three Lions pansent leurs plaies et cherchent un responsable. Et celui-ci semble tout trouvé: Thomas Tuchel, le sélectionneur allemand de l'équipe d'Angleterre.

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«Les décisions prises par Tuchel nous ont coûté la victoire ce soir», s'indigne Wayne Rooney dans le studio de la BBC. «Malgré tous les éloges que nous avons adressés à Thomas Tuchel, le fait qu’il ait changé de tactique aussi rapidement signifie qu’il ne croyait pas en son équipe, qu’il ne pensait pas qu’elle pouvait encore porter des coups à l’Argentine», estime de son côté l’ancien gardien anglais Joe Hart.

«Il s'est trompé»

Face au tenant du titre, l’Angleterre avait pris l’avantage à Atlanta grâce à Anthony Gordon (55e). À la 72e minute, Thomas Tuchel a toutefois remplacé son buteur par Ezri Konsa, renforçant ainsi sa défense avec un troisième défenseur central. «D’un point de vue tactique, il s’est trompé aujourd’hui. Lorsque nous sommes passés à une défense à cinq, je pensais que nous aurions pu conserver notre élan et faire entrer des ailiers», déclare Micah Richards.

Chris Sutton parle, lui, d’une «catastrophe tactique». Selon l’ancien international anglais, il était illusoire d’espérer défendre pendant une demi-heure face à une équipe de la qualité de l’Argentine. Ce n’est qu’après le retournement de situation des Argentins que Thomas Tuchel a tenté de relancer son attaque en faisant entrer Ivan Toney et Marcus Rashford. Mais après le but d'Anthony Gordon, les Anglais n’ont plus réussi à se montrer réellement dangereux.

Que répond Thomas Tuchel à ces critiques? «Pour l’instant, je ne regrette rien. On peut en discuter avec un million d’entraîneurs, mais c’est moi qui dois prendre une décision sur le terrain. J’ai opté pour une certaine approche. C’est ma responsabilité.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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