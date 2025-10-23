300 supporters et 45 partenaires! Le Lausanne-Sport ne marchera pas seul ce jeudi soir à Malte. Ses soutiens sont arrivés pour certains en début de semaine, pour d'autres le matin même du match. Tous seront au stade Ta'Qali pour encourager le LS dès 21h.

La baie de Saint-Julian's, lieu de rencontre de plusieurs fans du LS ce jeudi. Photo: DR

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ils étaient deux à Skopje au mois de juillet, ils sont quarante-cinq à Malte cette semaine: ce sont les partenaires et VIP du Lausanne-Sport, dont une dizaine a eu le privilège de voyager avec l'équipe au départ de Payerne.

La demande a donc grimpé en quelques semaines, et cette prolongation de l'été sous le soleil automnal de Malte a visiblement séduit l'entourage du club vaudois en cette fin octobre... d'autant que la tempête fait rage en Suisse ces dernières heures! A Malte, pas trace de ce vilain Benjamin: la température est de 25 degrés en journée et dépasse les 20 degrés à 21h, heure du coup d'envoi en ce jeudi soir historique pour les Hamrun Spartans, lesquels disputeront face au LS le tout premier match d'un club maltais à domicile en phase de groupe d'une compétition européenne.

Un ancien capitaine du LS parmi les supporters

Un des plus grands fans du LS, Daniel Guex, n'est lui pas présent, mais avec une bonne excuse, puisqu'il dispute actuellement le Rallye du Valais. D'autres figures emblématiques de l'entrepreneuriat vaudois sont quant à elles bel et bien là et ont été rejointes jeudi matin par l'un des anciens capitaines du LS, Sébastien Meoli, lequel a effectué le voyage avec des dizaines de supporters. Plus de 300 fans du club vaudois sont arrivés en avion à La Vallette cette semaine, avec des temps de séjour bien différents.

Les fans du LS, ici en Coupe de Suisse à La Tour-de-Peilz face à Vevey, sont environ 300 à avoir effectué le déplacement à Malte cette semaine. Photo: keystone-sda.ch

Parmi les Vaudois croisés cette semaine, certains sont arrivés lundi et repartiront très tôt vendredi matin. «On est à la retraite, on profite», glisse l'un d'eux, venu du Gros-de-Vaud et tout heureux d'avoir pu profiter avec ses amis des beautés de Gozo, une petite île située à vingt minutes de ferry, mais aussi de la capitale La Vallette et de la splendide baie de Saint-Julian's.

Les bars de cette dernière localité étaient d'ailleurs pris d'assaut par les fans du LS jeudi, à quelques heures du match, pour quelques bières et cocktails au soleil avant de commander via Bolt leur trajet jusqu'au stade national de Ta'Qali, lequel se situe au centre de l'île, à quinze ou vingt minutes de route. D'autres Vaudois, venus de Morges et moins amateurs de football, sont eux rentrés... jeudi matin, n'étant pas au courant que le LS jouait le soir même!

Cette phase de ligue a d'ailleurs une grande qualité pour les fans du LS: sa diversité. Après Malte, il sera temps de mettre le cap en direction de Poznan et de ses fans bouillants, avant de se retrouver congelé fin novembre à Tampere. L'aventure, la vraie, et de quoi provoquer quelques maux de tête parmi les fans les plus «hardcore» du LS, lesquels doivent jongler avec leurs heures supplémentaires et leurs jours de récupération afin de s'assurer de pouvoir être «partout et toujours», comme le dit un dicton bien connu de ces fans de la première heure.