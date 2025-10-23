Peter Zeidler et Olivier Custodio ont une ambition claire: repartir de Malte avec les trois points de la victoire. Mais attention à ces Spartiates, qui s'annoncent redoutables en défense et piquants en contre-attaque.

«C'est la Coupe d'Europe, ce ne sera pas simple. On vient ici pour gagner, c'est sûr», a affirmé Olivier Custodio. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Olivier Custodio se souvient être déjà venu à Malte, mais pas pour les vacances. «J'ai déjà joué ici avec l'équipe nationale M17, M18 ou M19», répond le capitaine du Lausanne-Sport. «Il y a cinq ans, quoi», a enchaîné Peter Zeidler dans un éclat de rire, lui qui ne cesse de vanter les qualités d'endurance de son trentenaire. Dans les faits, le Montreusien est venu en mars 2013 à Malte, en M18, pour deux victoires en quatre jours (2-1 et 5-0), à chaque fois en amical. Ses coéquipiers s'appelaient Kevin Mbabu, Miguel Castroman, Boris Cespedes et Grégory Karlen, entre autres.

Le calendrier européen monte en puissance

Arrivée mercredi en fin de matinée, la délégation lausannoise ne vise elle aussi rien d'autre que la victoire ce jeudi à 21h au stade national Ta'Qali et, donc, de conserver sa place de co-leader (a minima...) de cette Conference League. Le calendrier a du reste été idéalement dessiné avec les deux adversaires les plus abordables d'entrée (Breidablik à domicile, 3-0, et les Hamrun Spartans chez eux), puis une montée en puissance avec la réception de l'Omonoia Nicosie, une équipe à ne pas sous-estimer, puis deux voyages consécutifs à Poznan et Tampere avant le feu d'artifice final contre la Fiorentina.

Attention aux ailiers des Hamrun Spartans

«C'est la Coupe d'Europe, ce ne sera pas simple. On vient ici pour gagner, c'est sûr, face à un adversaire qui a de la qualité, qui essaie de jouer depuis derrière et se projette très vite vers l'avant», enchaîne Olivier Custodio, lequel a eu droit, comme ses coéquipiers, à une séance vidéo d'avant-match. Déjà au tour précédent face à Breidablik, le milieu de terrain vaudois avait eu la bonne analyse face à la presse et il est permis de penser qu'il en sera de même ici. «Ils ont de très bons ailiers en un contre un», prévient-il d'ailleurs ses latéraux.

Son entraîneur le dit lui aussi clairement à ses joueurs: pas question de sous-estimer cet adversaire, même si sur le papier il est inférieur. Les Lausannois n'oublient pas le tout premier match de cette campagne, au coeur de la canicule de Skopje, lorsqu'ils s'étaient inclinés face à une équipe au niveau sans doute similaire à celui de ce jeudi. «Le contexte était totalement différent», tempère cependant Peter Zeidler. Ses joueurs aussi, puisque l'effectif a fortement bougé depuis, et que le LS a indiscutablement progressé depuis le mois de juillet.

Six minutes à Lucerne qui coûtent cher

«Oui, on avance. Il a fallu bâtir une nouvelle équipe et cela demande du temps. Je trouve qu'on fait les choses de mieux en mieux», apprécie Olivier Custodio, lequel assure que le vestiaire n'est pas abattu après le match nul à Lucerne (2-2). «Oui, ces six minutes en fin de match nous ont coûté cher. Mais je suis quelqu'un de positif: on peut aussi considérer qu'on a été bons et solides pendant 80 minutes et qu'on a pris un point sur le terrain d'une équipe d'où il est difficile de repartir avec quelque chose. Donc je pense qu'il est juste de considérer aussi le début de match. On était sur une série de clean-sheets, on aurait aimé continuer, mais on va en rebâtir une», promet-il.

«On a vu la patte de ce coach italien en vidéo»

Dès ce jeudi à Malte? Une chose est sûre: le coach local, Giacomo Modica, a très peur de la profondeur incarnée par Theo Bair et il y a fort à parier que les Spartiates seront regroupés en défense ce jeudi et tenteront de placer des piques en contre. Chez eux, les Polonais de Jagiellonia Bialystok, une équipe de niveau similaire à Lausanne, ne se sont d'ailleurs imposés que 1-0, évoluant à 11 contre 10 dès la 62e qui plus est. «On a vu la patte de ce coach italien en vidéo, décrypte Peter Zeidler. C'est un 4-3-3 très bien organisé, très discipliné. A nous de trouver les solutions et de mettre l'intensité nécessaire. Notre adversaire s'est qualifié via les play-off, comme nous, et il s'agit d'une grande performance pour eux comme pour nous. C'est l'Europe, c'est un match difficile, on le sait et on veut gagner.»

Lausanne veut bien défendre, déjà

La clef pour Lausanne? Ne pas se précipiter et être patient. «Si on défend bien, on se donnera une possibilité de gagner. Dimanche à Lucerne, on a concédé 17 frappes. C'est beaucoup trop», répond Peter Zeidler. Le contexte pourrait aussi avoir de l'importance, le match étant historique pour l'île de Malte, vu que ce Hamrun Spartans-LS sera le premier match d'une phase de poule d'une compétition UEFA disputé sur le territoire. «Ça peut jouer un rôle», reconnaît Olivier Custodio. «A nous d'être d'autant plus concentrés.» En ce qui concerne les joueurs adverses, l'entraîneur du LS en a ciblé trois: Saliou Thioune (ex-Yverdon), N'Dri Koffi, un ailier très remuant passé par Sochaux, et le milieu de terrain Ante Coric, un ancien joueur de l'AS Roma et du Dinamo Zagreb, entre autres.