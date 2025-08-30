Que pensent les «glorieux» anciens de l'exploit du Lausanne-Sport à Istanbul? Nicolas Marazzi et Sébastien Meoli livrent leur regard sur leurs «héritiers», qui ont ramené le LS en Europe quinze ans après eux.

Les joueurs du LS ont régalé les «héros de 2010» jeudi soir à Istanbul. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Sébastien Meoli était, de son propre aveu, «comme un fou» devant sa télévision jeudi soir alors que le Lausanne-Sport s'imposait à Istanbul face à Besiktas (1-0). «J'étais excité comme si j'étais sur le terrain! J'ai même eu de la peine à m'endormir après le match», explique l'ancien capitaine du LS, fier de ses «successeurs», qui ont ramené le club vaudois sur la scène européenne, quinze ans après les «glorieux anciens».

«Cette victoire à Istanbul a fait remonter plein de souvenirs chez moi, notamment de ce fameux soir à Moscou... », continue l'ancien défenseur central, qui était bien sûr sur le terrain lorsque le LS, alors en Challenge League, avait fait tomber le richissime Lokomotiv chez lui, un beau soir d'août 2010 en Europa League. Olivier Custodio, le capitaine actuel, en a d'ailleurs parlé jeudi juste après le match, dévoilant qu'il était dans les tribunes de La Pontaise pour le match aller, lui qui avait quinze ans à l'époque.

Un exploit à Istanbul, pas un miracle comme à Moscou

«Il y a des similitudes avec la situation actuelle, c'est clair. Aller se qualifier sur le terrain d'un grand club, avec une énorme différence de budget... On peut se retrouver dans cette histoire, mais je pense que la différence principale, c'est que pour nous, c'était vraiment un miracle. Tout avait tourné en notre faveur et on était une bonne équipe de Challenge League face à une top équipe de première division russe. Les joueurs du LS ont montré bien plus de maîtrise à Istanbul ce jeudi. Même si ce n'était pas le meilleur Besiktas de la décennie, ils n'ont rien volé, bien au contraire», assure-t-il.

Sébastien Meoli, formé au LS, y a joué jusqu'en 2003, puis de 2010 à 2014. Photo: 50 Marc Schumacher

Egalement titulaire ce jour-là face au Lokomotiv de Dmitri Sytchev, Nicolas Marazzi est d'accord avec son ancien coéquipier. «On avait été dominés tout le match, ce qui n'a pas été le cas du LS ce jeudi. Ils ont largement mérité leur qualification», détaille le Valaisan. Il n'y a donc pas eu de «miracle d'Istanbul», mais un bel exploit tout de même.

Un déplacement européen pour Sébastien Meoli

«L'écart est tellement conséquent entre les deux clubs qu'il faut saluer cette performance et l'apprécier à sa juste valeur. Quand j'ai vu le tirage, je me suis dit que ça allait être compliqué. Même après le match aller, je me suis dit que sans le synthétique, en Turquie, ce serait dur. Et puis, à la mi-temps, j'ai compris que le coup était largement jouable au vu de la très belle jouerie du LS en première période. Et après le carton rouge, j'étais carrément confiant», enchaîne Sébastien Meoli, qui se réjouit de suivre la suite de la compétition.

«Je suis un vrai fan! J'ai tout de suite dit à ma femme après la victoire de jeudi que j'avais envie de faire un déplacement. Malte, la Finlande, la Pologne... Je vais décider dès qu'il y aura les dates!», assure celui qui suit toujours de près l'actualité de son club et, en tant que suiveur assidu du championnat italien, se réjouit de recevoir la Fiorentina à La Tuilière.

Nicolas Marazzi a joué plus de 170 matchs pour le LS entre 2008 et 2013. Photo: Laurent Gilleron

Nicolas Marazzi suit lui l'aventure du LS avec un peu plus de distance, depuis son Valais où il est retourné vivre et exercer son nouveau métier de conseiller en assurances et prévoyance. «Mais je suis bien sûr très heureux pour le club. Je regarde les matches dès que je peux et je dois dire que j'apprécie le style de jeu inculqué par Peter Zeidler, un coach qui a laissé de jolis souvenirs au FC Sion. Ses équipes ont du style, tu vois que c'est l'équipe à Zeidler. Je retrouve complètement ça au LS actuellement.»

Et en ce qui concerne la suite? «L'aventure est belle et ils ont un coup à jouer. C'est tellement différent de notre époque. Nous, sincèrement, on ne pensait même pas passer le premier tour. Chaque tour, c'était du bonus», continue Sébastien Meoli. «Pour nous, c'était déjà magnifique de jouer un match de Coupe d'Europe. Alors passer trois tours...», confirme Nicolas Marazzi.

Des vidéos qui ne sortiront jamais

Après avoir éliminé Banja Luka (Bosnie), le LS a sorti Randers (Danemark), puis le Lokomotiv Moscou. «La soirée à Moscou, pfff... J'ai encore des vidéos dans mon téléphone, mais je ne peux pas toutes les montrer!», rigole Sébastien Meoli. Nicolas Marazzi se souvient aussi de cette euphorie collective. «Dans les vestiaires, c'était beau. Le fait d'en reparler aujourd'hui me fait repenser à des joueurs un peu oubliés, comme Michel Avanzini, par exemple, que je n'ai jamais revu.»

Une victoire qui peut être fondatrice

En plus de la qualification, ce succès peut créer quelque chose d'important dans l'effectif, estime Sébastien Meoli. «Je suis sûr que cette victoire va faire beaucoup de bien au groupe actuel dans son processus de construction. Toute cette bonne humeur, cette joie, ça crée des liens. Même si tu peux parfois avoir des frictions dans un vestiaire, ce qui est normal, tout est oublié avec une soirée comme ça. Les liens sont soudés, ça te donne une énergie et une force supplémentaires. Cette victoire sera importante pour la suite.»

Et Sébastien Meoli sait bien sûr de quoi il parle: en fin de saison, le LS était promu en Super League grâce à une fin de saison exceptionnelle et à une victoire inoubliable à Bienne.