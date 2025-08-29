Voilà quinze ans, le jeune Olivier Custodio se trouvait dans les tribunes de La Pontaise pour assister aux exploits européens du Lausanne-Sport. Ce jeudi à Istanbul, c'est brassard au bras qu'il a mené ses troupes à la victoire.

Olivier Custodio, brassard au bras, se souviendra toute sa vie de ce déplacement victorieux à Istanbul, lui qui était dans les tribunes de La Pontaise voilà quinze ans lors de la dernière aventure européenne du LS. Photo: IMAGO/Anadolu Agency

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Voilà quinze ans, quand les glorieux anciens du Lausanne-Sport éliminaient le Lokomotiv Moscou pour se hisser en phase de poules de l'Europa League, un certain Olivier Custodio, adolescent de 15 ans, se trouvait dans les tribunes de La Pontaise pour le match aller. «J'avais suivi les autres matches à la télévision. Je tenais à en voir un depuis le stade», a-t-il expliqué jeudi soir, juste après avoir lui aussi mené ses troupes à la qualification sur le terrain d'un autre poids lourd du football européen, le Besiktas.

Un capitaine fier, mais humble

En 2010, le jeune «Oli» jouait en M18 du LS avec Numa Lavanchy, Signori Antonio, Salim Khelifi et Mehmed Begzadic, entre autres coéquipiers aux trajectoires diverses. Le voilà aujourd'hui, brassard au bras, en phase de ligue de la Conference League. A-t-il la sensation d'être entré dans l'histoire de son club de coeur? Aussi humble en interview qu'épatant sur le terrain, il ne veut pas prendre position. «Je ne sais pas. Ce dont je suis sûr, c'est que c'est un honneur. De jouer ce genre de match, déjà. De porter le brassard de capitaine du Lausanne-Sport ensuite.»

Pas de nuit de folie à Istanbul

Toujours calme, sans en rajouter, Olivier Custodio savoure le moment devant les micros, alors que la fête fait rage dans le vestiaire du LS. Il lui tarde d'aller rejoindre son équipe, mais il fait le boulot face à la presse, comme toujours. «Si j'ai peur de perdre des coéquipiers dans la nuit d'Istanbul ce soir? Non!», rigole-t-il. «On va être sérieux, il y a un match important dimanche. On joue à la maison, on veut gagner, faire un bon match. On doit déjà penser à Saint-Gall. Après, il y a la pause internationale, on pourra décompresser un petit peu.» Tout le monde sera donc frais à l'aéroport d'Istanbul vendredi matin, promet le capitaine du LS. «Il y a de la joie, de la fierté, on va savourer, mais c'est tout.»

Réalise-t-il déjà l'ampleur de l'exploit, qui n'a rien d'un miracle, tant le LS a été serein durant cette double confrontation et a globalement mérité sa qualification? «On savait que ça allait être un match difficile, mais on a su répondre présent. C'est vraiment l'état d'esprit qui a fait la différence, on a vu des attaquants qui revenaient à vingt mètres de notre but pour défendre. Peu de gens croyaient en nous, mais nous, on y croyait. On savait qu'on pouvait le faire.»

Photo: Anadolu via Getty Images

Et sur le fait d'atteindre la phase de ligue après avoir éliminé trois adversaires, à chaque tour plus forts? «L'objectif, au début de ces qualifications, c'était d'aller le plus loin possible. On y a cru dès le début, même à la sortie du premier match à Skopje. Et voilà, le résultat aujourd'hui est là. On voit l'état d'esprit de l'équipe, même si on n'a pas été flamboyants dans le jeu, même si on n'a pas dominé le match, je pense que l'état d'esprit était irréprochable aujourd'hui et c'est ce qui fait notre force», assure-t-il.

Les faits sont là: dans la touffeur caniculaire de Skopje, voilà un peu plus d'un mois, le LS avait livré une prestation insuffisante, s'inclinant 2-1 pour ce qui était alors le match de reprise de la nouvelle saison. Depuis, les résultats européens sont plus que bluffants: 5-0 contre le Vardar, 3-1 et 2-0 face à Astana, 1-1 et 1-0 contre Besiktas!

La clé, c'est l'état d'esprit

Quel est donc le secret du Lausanne-Sport pour briller à travers le continent, alors même que l'équipe vient de perdre deux cadres, Noë Dussenne et Kaly Sène? «On se contente de faire des choses simples. La clé, c'est que tout le monde se bat pour le Lausanne-Sport, défend la cause. C'est le travail et l'état d'esprit qui paient aujourd'hui. C'est ce qu'on essaie d'inculquer à ceux qui arrivent.» Et sur le plan du jeu? «On est capables d'aller presser haut, de mettre beaucoup d'intensité sur le terrain. Mais on est capable aussi de jouer un peu plus bas avec un bloc médian, de gérer un peu plus et de repartir rapidement en contre-attaque. On peut être solides, on peut faire beaucoup de choses sur le terrain.»

Son retour en 2022, pas un pas en arrière

Voilà donc le LS de retour sur la grande scène, quinze ans après. «Oui, c'est long. C'est beau pour le club, il le mérite. Après les années de galère que le club a connu, il mérite d'être là où il est aujourd'hui», relève Olivier Custodio, lequel, à 30 ans, va enfin jouer l'Europe avec son club de coeur, lui qui a connu cette joie avec Lucerne d'abord, avec Lugano ensuite.

De quoi valider encore plus son choix de revenir à Lausanne, en 2022, alors que le club se trouvait en Challenge League? «Des gens ont vu ce retour comme un pas en arrière, mais cela n'a jamais été mon cas. Je suis venu pour un projet, qui est bien vivant et en lequel on croit. On travaille tous les jours pour vivre ce genre de choses, pour avoir des matches comme ça.» Ce jeudi soir, le peuple lausannois fait la fête, et Olivier Custodio peut être fier de lui et du chemin parcouru.



