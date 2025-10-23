Ce sponsor du Lausanne-Sport est un sportif de haut niveau

Ce jeudi, Daniel Guex devra jongler entre deux passions: le rallye du Valais et le Lausanne-Sport, engagé à Malte en Conference League (21h). Le Vaudois, sponsor historique du club, espère briller sur les routes valaisannes, inspiré par l’exploit du LS à Istanbul.

Ce jeudi soir s'annonce chargé pour Daniel Guex. Ses deux passions, le rallye et le football, vont en effet se marcher dessus. Le Vaudois sera à Martigny, pour disputer une super spéciale du Rallye International du Valais. Son club de cœur, le Lausanne-Sport, sera lui dans le même temps à Malte, pour y disputer sa deuxième rencontre de Conference League face au Hamrun Spartans FC.

«Je suis allé à Istanbul pour voir le match face à Besiktas, mais je ne pourrai effectivement pas être à Malte», regrette à moitié le Vaudois, sponsor de longue date du LS, qui ne cache pas qu'il tentera de se tenir informé. «J'aurai le téléphone à proximité pour suivre le résultat», sourit-il, promettant qu'il tentera de se rendre en Pologne fin novembre pour la quatrième journée de Conference League.

L'exploit du LS à Istanbul donne des idées

D'ailleurs, s'il y a bien une chose que Daniel Guex a pu apprendre cet été en suivant le Lausanne-Sport à travers l'Europe, c'est que rien n'est impossible. «Après avoir vu l'exploit réalisé face à Besiktas, je me dis que c'est peut-être aussi possible de le faire en rallye», rigole celui qui disputera l'édition valaisanne pour la deuxième année consécutive.

21e l'année dernière, le Vaudois de 64 ans espère forcément faire mieux lors de l'édition 2025. Pour cela, il peut compter sur un renfort de choix dans sa voiture. «J’ai à présent un nouveau copilote: Christopher Guieu. C’est quelqu’un qui a beaucoup d’expérience, qui a fait le championnat du monde des rallyes en tant que copilote. Il court aussi le championnat de France avec Quentin Gilbert, qui joue la victoire là-bas. Donc c’est quelqu’un qui m’apporte beaucoup, par son expérience, par la prise de notes, par la manière de professionnaliser tout ça. C’est un plus et j’espère pouvoir faire encore mieux», confie-t-il, confiant malgré une météo qui s'annonce capricieuse en Valais.

«L'un des plus beaux rallyes d'Europe»

«Peut-être que samedi, ça ira, on va patienter, tempère-t-il. Mais c’est vrai que vendredi, on risque d’avoir la pluie. Mais bon, ça ne me dérange pas, c’est quelque chose qui me convient assez bien.»

Quoi qu'il en soit, la météo ne gâchera pas le plaisir du Vaudois. «C’est l’un des plus beaux rallyes qu’on puisse faire. C’est une manche du tour européen, avec un plateau incroyable. Rouler en Valais, c’est quand même particulier aussi. C’est magnifique avec toutes ces vallées, ces montagnes, ces routes. C’est l’un des plus beaux rallyes d’Europe», souffle Daniel Guex, qui a repris le rallye en 2023, après une longue pause de presque 38 ans.

Le père d'un certain Max Verstappen sur la ligne de départ

«Ce sera mon septième rallye depuis mon retour à la compétition. Je n'ai pas encore l'expérience de certains pilotes qui seront présents en Valais cette semaine, ni les kilomètres qu'il me faut derrière moi, mais je me sens bien», positive le Vaudois. Dès jeudi, il aura à nouveau l'occasion de se mesurer entre autres à un certain Jos Verstappen, cinquième l'année dernière et père de Max, champion du monde en titre de Formule 1.

«C’est un fou de rallye. Je ne sais pas combien il en a fait cette année, mais ça doit être son vingtième. Il est champion de Belgique et ne fait plus que ça dans la vie», admire Daniel Guex, qui espère forcément rivaliser à bord de sa Hyundai i20 N Rally2. «C'est une voiture très performante, superbe à rouler.»

Ce jeudi soir, le Vaudois roulera les yeux sur la route, mais en ayant le cœur un peu à Malte.