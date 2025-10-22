Lucas Wallmark est de retour. Trois semaines après sa blessure au visage en Ajoie, le Suédois de Gottéron a griffé la glace face à Zoug (victoire 5-2). Alors même qu'il n'avait qu'un entraînement avec l'équipe au compteur.

Lucas Wallmark (à droite) a marqué pour son retour au jeu. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce mardi, toute la BCF Arena a pu scander à deux reprises le nom du No 32 de Fribourg Gottéron, Lucas Wallmark. Tout d'abord, avant le match, lorsque la composition des Dragons a été dévoilée par le speaker. Puis, à la 52e minute, lorsque le Suédois a inscrit le 5-1 face à Zoug. Nul doute: le nom «Wallmark» est celui qui a résonné le plus fort dans les travées de la patinoire fribourgeoise ce mardi soir. «Autant avant le match, j'étais encore dans le vestiaire et je n'ai pas entendu. Mais après mon but, oui. C'est vraiment un sentiment incroyable et c'est pour ça que j'adore jouer ici.»

Pourtant, ce n'est pas un Lucas Wallmark forcément heureux de sa performance que l'on retrouve au moment de l'interview, après le match. Au moment de rentrer aux vestiaires, on l'entend d'ailleurs pousser un «ouf». «Ça allait dans tous les sens et comme je n'ai eu qu'un seul entraînement complet avec l'équipe, c'était difficile, souffle le Scandinave. En plus, comme ça faisait trois semaines que je n'avais pas joué, tout n'était pas parfait. Je devais surtout me concentrer sur ma respiration.»

Le choix de… Marcus Sörensen

Avec un seul entraînement collectif dans les pattes, on peut se demander pourquoi précipiter le retour de Lucas Wallmark. Était-ce une envie personnelle? Celle du coaching staff? «C'était plutôt du côté de Marcus», se marre le No 32. Il faut dire qu'avec Sörensen, les deux Suédois font la paire. Et sur un ton plus sérieux, «Wally» précise que c'était son choix de revenir au jeu. «Je veux toujours être là et aider l'équipe, appuie-t-il. Je savais que j'allais donner le maximum et que si ça n'allait pas, je pouvais toujours retourner aux vestiaires.» Chose qu'il n'a eu besoin de faire qu'après 60 minutes et trois points dans la besace de Gottéron.

Touché à la tête par un puck le 26 septembre dernier en Ajoie, Lucas Wallmark joue désormais avec une visière devant l'intégralité de son visage. «C'est la première fois de ma carrière et c'est… différent, souligne-t-il. J'espère m'y habituer au fil des matches. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas besoin de ma vision pour trouver Marcus (rires).» La relation entre les deux hommes a de nouveau fait des merveilles ce mardi, face à Zoug.

Aligné avec Henrik Borgström

«Bien sûr que Lucas avait manqué à Marcus, se marre Roger Rönnberg, leur coach et compatriote. C'était beau de voir la joie et la passion avec lesquelles ils ont joué.» Cette fois, l'entraîneur des Dragons avaient décidé d'aligner «Sörenmark» avec le Finlandais Henrik Borgström. Une idée qui pourrait revenir? «Pourquoi pas? Ils jouent un hockey magnifique ensemble», répond Rönnberg.

Une perspective qui ne déplait clairement pas à Lucas Wallmark. «On a pu voir qu'on avait des excellentes combinaisons et que ça rend difficile pour les adversaires de défendre, analyse le Suédois. Maintenant, il n'y a plus qu'à construire là-dessus, non?» Avec un No 32 clairement pas à 100% de ses capacités, une telle ligne pourrait effectivement faire très mal aux autres équipes de National League. Zoug a été la première à s'en rendre compte, ce mardi à la BCF Arena.