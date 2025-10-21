Le Lausanne HC retrouve le chemin de la victoire à domicile

Le Lausanne HC retrouve enfin le chemin de la victoire à domicile. Rien n'a cependant été simple pour les Vaudois qui sont venus à bout de Rapperswil lors de la prolongation (2-1).

Bastien Feller Journaliste Blick

Attendu au tournant ce mardi après la défaite 1-5 concédée face à Lugano samedi, le LHC a répondu présent face à Rapperswil, un adversaire qui restait lui sur sept victoires consécutives. Autant dire qu'il allait falloir aux Lausannois être solides s'ils entendaient renouer avec le succès à domicile après trois revers.

Très disputé, le premier tiers voyait les deux équipes se neutraliser. Après un bon début de match des Vaudois, qui ne se matérialisait pas par une ouverture du score, Tanner Fritz faisait passer un frisson dans la Vaudoise Aréna en trouvant le poteau gauche de Connor Hughes (8e). Pas de quoi déstabiliser outre mesure les Lausannois qui repartaient à l'offensive.

Deux buts en une minute

Il ne manquait pas grand-chose à Benjamin Bougro pour ouvrir la marque à la suite d'un rebond laissé devant lui par le portier saint-gallois Melvin Nyffeler (13e). Sur le premier power-play des Vaudois, excellents sur cet exercice en ce début de saison, la pression augmentait d'un cran. Damien Riat manquait toutefois de justesse pour trouver le fond des filets (14 et 15e). La fin du tiers était par la suite plus débridée et Théo Rochette trouvait du bout de la canne le poteau du but de Rapperswil qui évoluait pourtant à cinq contre quatre (26e).

Le deuxième tiers, parti sur un plus petit rythme, allait néanmoins offrir des buts. Sur son deuxième power-play de la soirée, le LHC trouvait enfin l'ouverture. Bien décalé côté gauche par Athi Oksanen, Théo Rochette glissait le puck dans la lucarne d'un Melvin Nyffeler cette fois-ci impuissant (32e). La joie était cependant de courte durée puisque Julius Honka, quelques secondes après le retour à cinq de son équipe, se jouait trop facilement de la défense vaudoise pour égaliser (33e). Masqué par ses défenseurs, Connor Hughes n'y pouvait rien.

Poteau, à nouveau

Lausanne terminait ensuite mieux le second tiers et touchait une nouvelle fois le poteau par l'intermédiaire de Théo Rochette lors d'un nouveau power-play (38e). Lors du troisième tiers, les Lausannois touchaient une nouvelle fois le poteau (rentrant) de Melvin Nyffeler, lequel repoussait ensuite la rondelle du dos à côté de sa cage. La frappe était belle et a fait se lever une partie des 9223 spectateurs présents qui pensaient qu'elle avait fait mouche.

La fin du dernier tiers était ensuite très animée. Chaque équipe se rendait coup pour coup, tout en restant dans les règles, sans pour autant laisser à l'autre l'ouverture lui permettant d'inscrire le but vainqueur. Et c'est donc lors de la prolongation, à trois contre trois, que le LHC a pu faire la différence grâce à un but de Sami Niku (64e).