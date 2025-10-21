La direction du GSHC a renouvelé la confiance en son staff actuel, notamment composé Ville Peltonen (entraîneur principal) et de ses deux assistants, Pekka Kangasalusta et Pierre Allard. Ils ont été confirmé, au moins, jusqu'au terme de l'exercice.

À Genève, le staff actuel ira au moins jusqu'à la fin de la saison

Ville Peltonen a été confirmé à la bande par le GSHC. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Après le licenciement de Yorick Treille le 5 octobre dernier, Genève avait jeté son dévolu sur une solution «interne» en confiant la bande au Finlandais Ville Peltonen. Restait à savoir s’il s’agissait d’une option temporaire ou durable. Ce mardi, l’entraîneur de 52 ans a été officiellement confirmé au poste d’entraîneur principal, tout comme ses deux adjoints, Pekka Kangasalusta et Pierre Allard, par le GSHC.

Pierre Allard (à gauche) et Pekka Kangasalusta (à droite) épauleront Ville Peltonen Photo: keystone-sda.ch

«Depuis le changement à la tête des Grenat, les résultats sont encourageants, avec trois victoires pour une seule défaite, et une réaction très positive de la part des joueurs. L’équipe semble avoir retrouvé son élan, et cette dynamique conforte la direction dans sa décision de poursuivre avec le trio en place..»

Même un peu plus...?

Le GSHC évoque même une solution d'avenir avec ce staff. «Par ailleurs, le Club évalue également la possibilité de collaborer avec eux à plus long terme, afin d’épauler Sam Hallam dès la saison prochaine.»

Ce mardi soir, Genève (4e) se déplace à Zurich pour y défier Kloten (9e). Plus de doute désormais sur l’identité du trio qui occupera le banc genevois.