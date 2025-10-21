Il y a pile un an, Ajoie virait son coach... et aujourd'hui?

Le 21 octobre 2024, Ajoie se séparait logiquement de Christian Wohlwend en raison de résultats insuffisants. Douze mois plus tard, le club jurassien se retrouve encore plus mal en points. Analyse en chiffres.

Greg Ireland peine à trouver la bonne formule avec le HC Ajoie. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lorsque les défaites s'enchaînent comme actuellement du côté de Porrentruy, il est parfois difficile de faire une analyse froide de la situation. Dix de suite, c'est trop. Beaucoup trop. Et logiquement, un homme doit être pointé du doigt: le coach Greg Ireland qui semble ne plus savoir que faire de cette équipe pour avoir du succès.

Ce mardi, c'est l'anniversaire du licenciement de Christian Wohlwend. L'occasion de voir, à la même date, si le HCA va mieux. Spoiler: Pas beaucoup.

Le bilan comptable

L'exercice 2024/2025 avait commencé plus tard que celui de cette année. Ainsi Christian Wohlwend n'avait dirigé le HCA que durant treize matches avant de devoir quitter le club. Avec 4 points au compteur, le club jurassien rendait une fiche de 0,31 unité par sortie. Peu glorieux.

Mais ce n'est pas mieux cette année. Les Jurassiens ont un point de plus au classement, mais ils ont eu besoin de trois rencontres de plus pour le gagner. On arrive ainsi à quasi la même moyenne de 0,31. Aucune amélioration n'est donc à apercevoir au classement de National League.

Le bilan offensif

Depuis le début de la saison, le HCA est la pire équipe de la ligue avec seulement 23 buts marqués. Berne, fait aussi mal, mais les Ours ont disputé une partie de moins que les Ajoulots. La moyenne de 1,438 réalisation par sortie est de très loin plus mauvaise que celle de l'an dernier. Au moment où Christian Wohlwend a perdu son travail, les Vouivres marquaient 1,924 fois par match. C'était pauvre, mais pas autant.

Et au niveau des statistiques avancées? C'est la même chose. Ajoie se crée 1,6 but escompté par 60 minutes à 5 contre 5 cette saison contre 1,57 sous Christian Wohwlend en 2024. Les Jurassiens tirent 44,14 fois par match en direction du but adverse (cadré, non-cadré, bloqué) contre 44,07 voici douze mois. Difficile de parler de progression significative sur ce plan. Mais le HCA peut se dire qu'il est moins en veine que l'an dernier avec le même volume en zone d'attaque. Les chiffres sont toutefois globalement moins bons que lors de la saison 2024/2025, lorsque Greg Ireland était à la bande.

Le bilan défensif

C'est de l'autre côté de la glace que l'amélioration se voit entre le HCA 2025/2026 et la version Christian Wohlwend cuvée 2024. Défensivement, les Jurassiens sont mieux en place que sous le fantasque coach désormais reparti en Swiss League. Sous la houlette de l'ancien entraîneur, l'arrière-garde de Porrentruy était une passoire avec 3,52 buts escomptés par 60 minutes de glace à 5 contre 5. C'est beaucoup mieux avec 2,59 cette saison. Cela classe tout de même le HCA parmi les mauvaises équipes de la Ligue, mais en étant moins larguée.

Si l'on compare Greg Ireland 25/26 à Greg Ireland 24/25, il y a tout de même une régression puisqu'entre le départ de Wohlwend et la fin de saison, la défense concédait 2,45 buts escomptés par 60 minutes de glace à 5 contre 5. Le HCA était la 13e équipe de la Ligue, devant Langnau.

Le bilan

En résumé, le HC Ajoie n'est guère meilleur offensivement sous Greg Ireland que sous Christian Wohlwend. Il défend par contre mieux. Mais pas autant qu'en fin de saison dernière, déjà sous Greg Ireland. Cette régression va-t-elle inciter les dirigeants à continuer avec lui? Du résultat de ce mardi soir contre Langnau pourrait bien dépendre la réponse à cette épineuse question. Avec dix défaites de rang, l'ambiance commence doucement à être pénible en Ajoie.