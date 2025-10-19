Dixième défaite consécutive pour Ajoie

Rapperswil - Ajoie 3-2
Les Jurassiens n'ont pas su faire mentir les pronostics face à Rapperswil, solide 2e du championnat, et ont concédé leur dixième défaite d'affilée. Après avoir ouvert la marque grâce à Kilian Mottet, Ajoie a vu «Rappi» revenir à égalité dans le 1er tiers, avant de laisser les St-Gallois inscrire deux nouvelles réussites dans la 2e période.
Menés 3-1 à l'entame du 3e tiers, les Ajoulots ont pu compter sur Philipp-Michael Devos pour réduire la marque à la 57e. Mais ils ne sont pas parvenus à obtenir une 2e victoire en 16 matches.
Zoug - Bienne 4-3
Malgré une belle réaction dans la dernière période, Bienne n'a pas pu éviter la défaite à Zoug 4-3 dimanche en National League. Après avoir ouvert la marque, les Ajoulots se sont inclinés 3-2 face à Rapperswil.
Après leur défaite face aux Lakers vendredi, les Biennois ont subi un 2e revers d'affilée. Zoug s'est envolé dès le 1er tiers en menant rapidement 2-0, et a encore salé l'addition en gagnant 4-0 à l'entame du 3e tiers, notamment grâce à Sven Senteler, auteur de deux buts et d'un assist. C'est à la 46e que les hommes de Martin Filander ont sonné la révolte. En dix minutes, les Bernois sont revenus à 4-3 à la 56e, sans parvenir à égaliser.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
16
32
44
2
Rapperswil-Jona Lakers
16
19
38
3
Lausanne HC
17
17
30
4
Genève-Servette HC
16
-15
28
5
EV Zoug
16
1
28
6
HC Fribourg-Gottéron
16
9
27
7
ZSC Lions
16
7
24
8
SCL Tigers
16
-1
23
9
EHC Kloten
17
-7
20
10
EHC Bienne
15
1
19
11
HC Lugano
16
-5
19
12
HC Ambri-Piotta
16
-17
16
13
SC Berne
15
-14
15
14
HC Ajoie
16
-27
5