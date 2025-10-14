Le HC Ajoie règle les problèmes qu'il n'a pas

Le HC Ajoie a de nombreux soucis depuis le début de saison. Les médias n'en sont pas un. Pourtant, les dirigeants du club ont décidé de se couper du monde. Une décision qui agace notre journaliste.

Avec cinq points, la saison régulière du HC Ajoie semble déjà terminée. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

On pourrait parler ici des vrais soucis jurassiens. La pire attaque de la Ligue, et de loin. Une défense poreuse comme rarement depuis la remontée en National League. Les chiffres sont catastrophiques. Les statistiques avancées sont encore plus mauvaises. Avec cinq points, la saison régulière du HCA est déjà terminée. Sauf événement aussi improbable qu'une Saint-Martin végane, le club de Porrentruy devra se battre en play-out contre l'autre cancre de la Ligue.

Voilà pour l'aspect purement factuel. Est-ce anormal? Non. Qu'on le veuille ou non, le HCA est encore à sa place. Pas de quoi paniquer, donc.

Deux émissaires choisis par le club

Pourtant, les dirigeants ont annoncé ce matin que leurs joueurs n'allaient plus répondre aux interviews afin qu'ils «puissent se concentrer sur l'essentiel de leur travail: le hockey». Une communication lunaire. Seul un joueur désigné à l'interne et le coach seront habilités à parler aux médias et à faire passer la bonne parole. En espérant que ces cinq minutes ne détournent pas trop les deux membres du club du droit chemin. Il semble que cela peut décider du succès (ou non) des Ajoulots.

Sous prétexte que le Quotidien jurassien, RFJ et parfois Blick leur posent des questions après un match, les joueurs de la Raiffeisen Arena ne sont plus suffisamment concentrées sur leur hockey. Raison pour laquelle le club n'a gagné qu'un match et est totalement largué, probablement. C'est visiblement une des conclusions à laquelle sont arrivés les dirigeants du HCA en ce début de semaine.

Cette décision absurde tombe moins d'une semaine après celle d'Ambri-Piotta qui s'est également coupé du monde à la suite de ses problèmes internes. Là aussi, le danger a été identifié par les grands penseurs locaux: les journalistes.

La pluralité de l'information: enjeu majeur

En montant en National League, le HC Ajoie a accepté de se professionnaliser à tous les niveaux. Suivre les règlements de l'élite devrait en faire partie. Et même si les résultats ne sont pas à la hauteur des paliers franchis, la progression est bien réelle. Mais en couvant leurs joueurs de la sorte, les dirigeants règlent un des rares problèmes qu'ils n'ont pas. Car malgré les résultats décevants depuis de nombreuses années, ils ont toujours joui d'une couverture médiatique continue et d'un soutien populaire quasi indéfectible. En voulant se recroqueviller sur lui-même, le club ajoulot a oublié d'où il vient.

Ce n'est certes «que» du hockey, mais en agissant ainsi, les dirigeants jurassiens donnent un exemple problématique pour la société. À la tête d'une entreprise brassant plusieurs millions de francs, ils acceptent que des décideurs morcèlent, canalisent et contrôlent l'information. C'est un réel problème à l'ère où la communication est un enjeu majeur et la pluralité de l'information et des avis un besoin capital.

Cette censure réalisée avec l'assentiment de la National League n'est pas anodine. L'organe faîtier a édicté un règlement qui encadre la collaboration avec les médias. Dans celui-ci, il est stipulé que les clubs doivent mettre à disposition des médias les joueurs que ceux-ci désirent interviewer après le match. Visiblement, la NL n'est pas capable de faire appliquer ses propres directives. Comment lui accorder davantage de crédit? En moins de douze mois, ce sont désormais trois clubs qui se sont refermés sur eux-mêmes (Ambri, Ajoie et Lugano) sans que cela ne fasse sourciller du côté des bureaux de Glattburgg.

L'exemple genevois

À propos. Au lendemain de sa défaite 11-0 à Lausanne, Genève-Servette s'est entraîné de manière totalement normale. Les joueurs et le staff se sont présentés en zone mixte pour les interviews. Il se peut même que cet exercice médiatique ait également des vertus cathartiques. Encore faut-il avoir envie de le considérer en tant que tel. Et d'ailleurs, les Aigles avaient gagné le match suivant et ne s'étaient pas englués dans la crise, malgré la présence d'un journaliste à l'entraînement. Preuve que ce n'est pas impossible.

Le meilleur moyen de montrer que ce n'est pas la crise? Ne pas agir comme en temps de crise. Les dirigeants du HCA l'ont oublié.