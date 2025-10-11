«Ce but prouve que j'ai bien fait de ne pas lâcher»

Buteur pour la première fois dans un match officiel depuis sa commotion, Gaëtan Haas a aidé Bienne à s'imposer à Lausanne (3-4). Forcément, le capitaine avait le sourire dans les travées de la Vaudoise aréna.

La joie de Gaëtan Haas était clairement visible après son but. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

371. C'est le nombre de jours qui ont séparé les deux derniers buts en National League de Gaëtan Haas. Entre ce 4 octobre 2024 et ce 10 octobre 2025, beaucoup de choses se sont passées pour le capitaine du HC Bienne. Pêle-mêle, on peut noter la naissance d'un enfant et, surtout, le combat contre une grave commotion.

Après huit mois d'absence, le Seelandais a fait son retour au jeu et enchaîne les matches depuis le début de la saison. Clairement, il montait en puissance depuis quelques rencontres, lui qui a été crédité de quatre assists sur ses trois dernières sorties avant la partie de ce vendredi à la Vaudoise aréna (victoire 3-4 pour le HCB). Celle-ci a finalement été synonyme de but pour Gaëtan Haas, qui a retrouvé le chemin des filets après plus d'un an.

Et quel geste du No 92, qui est allé affronter seul Kevin Pasche et a logé la rondelle entre les jambes du portier lausannois. «Ce but signifie énormément de choses, souffle-t-il. Je savais que ça allait arriver à un moment, puisque les occasions étaient là.» Un point de vue que partage son entraîneur, Martin Filander, évidemment heureux pour son capitaine: «Il a été vraiment bon sur les quatre derniers matches, sourit le Suédois. Pour moi, c'est incroyable qu'il soit déjà à ce niveau et vivement la suite de la saison.»

Déjà un but contre Ajoie

Lorsque le puck a franchi la ligne, les émotions et les souvenirs ont ressurgi pour Gaëtan Haas. «Ça m'a fait penser à tout ce qu'il s'est passé durant toute cette année. Et ça m'a conforté dans l'idée que j'ai bien fait de ne pas lâcher, de me battre et de chercher des solutions. Maintenant, je récolte le fruit de ce travail.» Sur le visage du Biennois, on sent toute l'émotion qui l'envahit.

Par contre, il admet que cette réussite était moins importante pour lui que celle contre Ajoie, en match de préparation. «À l'époque, il y avait eu un ouf de soulagement: je savais encore jouer. Ici, je me suis plutôt dit: 'Enfin ça rentre.'» S'il avoue que cet été, il a eu de la peine à se remettre dans le match face aux Ajoulots, il a «rapidement switché» contre Lausanne.

Est-il à 100%?

Gaëtan Haas a également eu une pensée pour ses proches, qui ont sans doute également explosé de joie au moment où leur protégé a inscrit le 0-3 à la Vaudoise aréna. «Ils ont toujours été derrière moi, sourit-il. L'année 2025 est incroyablement belle pour moi et il faut surfer là-dessus, en mettant les mauvais moments de côté. Même si je dois les garder en moi, puisqu'ils me font grandir.»

Questionné sur son état de santé actuel, le Seelandais a répondu de manière étonnamment honnête. «Si je suis à 100%? Le problème, c'est que je ne sais pas ce qu'est mon 100% après tout ce qu'il s'est passé. Mais si ça correspond à ce que j'ai amené sur les derniers matches, je suis très content avec ça.» Nul doute que son coach, ses coéquipiers et ses supporters aussi.