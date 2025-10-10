Le gardien finlandais Harri Säteri, pilier du HC Bienne, admet un début de saison difficile. Malgré des statistiques initialement décevantes, il retrouve sa forme avec deux blanchissages récents, contribuant à la remontée de son équipe.

1/4 Le gardien de Bienne Harri Säteri a retrouvé sa forme. Photo: keystone-sda.ch

Marcel Allemann

Il y a encore dix jours, les statistiques avaient de quoi surprendre. Parmi les gardiens régulièrement utilisés en National League, Harri Säteri ne pointait qu’au 17e rang, avec un taux d’arrêts à peine supérieur à 80%. Une anomalie pour le champion olympique et du monde finlandais, véritable pilier du HC Bienne depuis son arrivée en Suisse en 2022 et habituellement parmi les meilleurs portiers du championnat.

«Je ne regarde pas vraiment les statistiques», confie Harri Säteri. «En général, je sais moi-même si je joue bien ou mal, je n’ai pas besoin de chiffres pour ça. Bien sûr, elles donnent une vue d’ensemble, mais elles ne sont pas importantes pour moi.»

«Je me sens mieux maintenant»

Le vétéran admet toutefois qu’il n’a pas atteint son rendement habituel en début de saison. Lorsqu’on lui demande, en plaisantant, si un Nordique comme lui a simplement souffert de la chaleur de septembre, il éclate de rire: «Non, je me sentais bien. C’est difficile d’expliquer pourquoi je n’ai pas réussi à sortir un ou deux gros arrêts au bon moment. Mais maintenant, je me sens mieux. Cela fait partie du contexte général: quand l’équipe perd souvent, ça se ressent aussi sur mes performances.»

Le HC Bienne avait mal démarré la saison, avec trois défaites consécutives, et n’a décroché son premier blanchissage qu’à son neuvième match, face à Zoug (victoire 2-0). Depuis, les Seelandais ont remporté quatre de leurs cinq dernières rencontres. «Je pense que nous nous comprenons mieux sur la glace. Cela se ressent dans le jeu collectif. Bien sûr, il reste encore du travail, mais les choses vont dans le bon sens», analyse le gardien.

Objectif: les playoffs… et pourquoi pas les JO?

Harri Säteri a signé deux blanchissages lors de ses trois derniers matchs et est déjà remonté à la neuvième place du classement des gardiens. «Ce n’est pas comme si j’avais appuyé sur un bouton magique. C’est plutôt que le plaisir revient avec les victoires, et la confiance aussi», glisse-t-il avec le sourire.

Ce week-end, les Biennois s’apprêtent à passer un vrai test avec des affrontements contre Lausanne (vendredi) et Fribourg (samedi). «Ce sera exigeant, c’est sûr. Mais j’adore me mesurer aux meilleures équipes du championnat, c’est toujours un défi stimulant», assure-t-il.

L’objectif collectif est clair: «Nous voulons absolument retourner en playoffs», affirme Harri Säteri. Et sur le plan personnel? Le gardien ne ferme pas la porte à un retour avec la Finlande pour les Jeux olympiques en février 2026. Même si, cette fois, les joueurs de NHL devraient être présents. «Je pars du principe que ce sont surtout eux qui seront sélectionnés. Mais bien sûr, je vais tout donner pour mériter ma place», conclut le portier finlandais.