Le LHC est éliminé de la Champions League

Lausanne peut tirer un trait sur ses ambitions européennes. Battu 7-4 mercredi sur la glace de Grenoble, le LHC est d'ores et déjà éliminé après avoir subi sa quatrième défaite en cinq journées de Champions League.

Le LHC ne sera plus européen. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Les Lions de Geoff Ward étaient prévenus: les Brûleurs de Loup grenoblois avaient déjà battu une formation helvétique – Berne en l'occurrence, sur le score de 2-0 – dans cette compétition. Malgré cet avertissement, les Lausannois se sont retrouvés menés 2-0 par les champions de France 2025 après 19'04.

Le LHC s'est révolté, renversant même totalement la vapeur grâce notamment à un doublé de Benjamin Bougro pour mener 4-2 à la 44e. Mais la formation vaudoise a craqué dans les trois dernières minutes de jeu, encaissant trois buts. Avec 3 points à son compteur, elle occupe le 23e et avant-dernier rang de la saison régulière...

Berne a pour sa part assuré sa place en 8es de finale, décrochant un troisième succès en cinq sorties face à des Belfast Giants qui avaient été dominés 7-3 par Lausanne un mois plus tôt. Les Ours ont rapidement pris les commandes, Emil Bemström (auteur d'un triplé mercredi) signant le 1-0 après 37 secondes de jeu seulement. Succès final 7-0 des hommes d'Heinz Ehlers.