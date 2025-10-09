DE
Blessé de longs mois
Nouveau gros coup dur pour Lawrence Pilut

Lawrence Pilut joue de malchance. Après une saison blanche complète, l'ancien défenseur du Lausanne HC avait retrouvé du temps de jeu avec Rapperswil. Mais il vient de se blesser à nouveau et son absence est comptée en mois.
Lawrence Pilut va manquer plusieurs mois de compétition.
Photo: Claudio Thoma/freshfocus
Blick_Matthias_Davet.png
Matthias DavetJournaliste Blick

Décidément, Lawrence Pilut a la poisse. Après une première magnifique saison avec le Lausanne HC lors de son arrivée en Suisse, à l'été 2023, le Suédois a dû faire l'impasse sur toute la saison 2024/25. D'abord blessé durant la pause estivale, il était ensuite en bonne voie pour retrouver le jeu. Mais en novembre, il a dû subir une opération à la suite d'un nouveau pépin qui a mis un terme pour de bon à sa saison, qui n'avait pas encore commencé.

Ces derniers temps, les nouvelles étaient plus positives pour Lawrence Pilut. Il y a quelques semaines, il a retrouvé du temps de jeu et un contrat du côté de Rapperswil. Il y a peu, il se confiait encore à Blick pour parler de «l'enfer» que sa femme et lui ont vécu.

Sauf que, lors de son quatrième match avec les Lakers, vendredi passé sur la glace de Fribourg, le Suédois n'a pas fini la rencontre. Ce jeudi, les Saint-Gallois ont communiqué une absence de longue durée pour leur arrière. Touché à l'épaule lors du tiers médian à la BCF Arena, Lawrence Pilut va de nouveau devoir être opéré et va manquer quatre mois de compétition. En quatre matches avec Rapperswil, il avait inscrit deux points (1 but, 1 assist).

