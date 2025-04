«Je suis plus nerveux en tribunes que sur la glace»

Lawrence Pilut, l'un des héros du Lausanne HC lors des derniers play-off, vit une saison blanche. Blick est allé discuter avec le défenseur suédois avant l'acte I entre Lausanne et Fribourg. Et même s'il doit ronger son frein, il ne perd pas son habituel sourire.

Matthias Davet Journaliste Blick

Depuis le début des play-off, Lawrence Pilut est de retour. Pas sûr la glace, certes, mais en tribunes de presse. Le No 20 du LHC, blessé depuis le début de la saison, encourage ses coéquipiers et n'a raté aucun match contre Langnau. Ni contre Fribourg puisque Blick l'a rencontré devant le vestiaire des Lions avant le début de l'acte I. «Je vais mieux, lâche-t-il d'emblée. Tout se passe bien au niveau de la rééducation et j'ai pu remettre un peu les patins. C'est un sentiment incroyable.» De bonnes nouvelles donc, pour le Suédois.

Sauf que le chemin pour revivre des matches est encore long. Ainsi, il ne va pas disputer de matches de play-off cette saison – lui qui avait été si bon l'année dernière à la même période pour Lausanne et qui avait grandement été son équipe à atteindre la première finale de son histoire. «Bien sûr, il y a de la frustration, admet Lawrence Pilut. Je suis bien plus nerveux en tribunes que sur la glace et j'aimerais plutôt aider les gars.»

Lawrence Pilut, M. Smile

L'arrière doit donc trouver un autre moyen de donner un coup de main durant cette période si spéciale. «J'essaie de soutenir mes coéquipiers, explique-t-il. Il y a des jours avec et des jours sans. Je tente simplement d'arriver avec un sourire sur mon visage.» N'est-ce pas trop dur, alors qu'il doit prendre son mal en patience? «Tous les matins, je me lève, je suis enthousiaste à l'idée de venir à la patinoire, répond Lawrence Pilut. Je suis reconnaissant d'exercer cette profession.»

Pourtant, les séries éliminatoires sont difficiles à suivre pour le défenseur de 29 ans. «Plus les matches avancent et plus c'est compliqué pour moi, avoue-t-il. Il y a de plus en plus d'excitation autour des rencontres et chaque shift devient important. C'est ce pour quoi tu vis en tant que joueur de hockey.» Le Suédois doit alors contenir ses émotions pour aider son équipe.

Son avenir est incertain

L'année prochaine, forcément que Lawrence Pilut aimerait revivre ce genre d'émotions. Sera-ce à Lausanne? «Pour le moment, j'essaie simplement d'aller mieux, répond-il. Je ne ferme aucune porte et mon futur n'est pas déterminé.» Après une saison blanche, on ne sait pas dans quel état de forme va revenir l'ancien joueur des Sabres de Buffalo. Le LHC prendra-t-il le risque de le prolonger? Affaire à suivre.

Pour le moment, il faut laisser Lawrence Pilut rejoindre le vestiaire pour le laisser à ce qu'il peut faire de mieux actuellement: sourire et soutenir ses coéquipiers.