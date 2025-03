LHC - Fribourg: Samuel Walser gagne le match pour Fribourg

Samuel Walser (au centre) a été brillant à Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

⭐⭐⭐ Samuel Walser

Photo: Getty Images

Depuis la sortie sur blessure de Jacob De La Rose lors des quarts de finale face à Berne, le Soleurois a fait un impressionnant pas vers l'avant. Samuel Walser doit même assurer la position de centre de la troisième ligne. Un rôle qu'il est totalement capable d'assumer, mais dont il n'était pas forcément coutumier. Lors de cette rencontre à Lausanne, le No 23 des Dragons a été tout simplement excellent dans son rôle défensif et a sans cesse muselé les offensives adverses.

Mieux, l'attaquant a également mis sa griffe sur la production offensive en ouvrant la marque lors de la première période. Sa merveille de petit jeu devant la cage de Kevin Pasche n'a laissé aucune chance au portier des Lions. Si l'on ajoute à cela une passe décisive sur le 1-2 de Julien Sprunger après avoir parfaitement sorti le puck d'un cafouillage, Samuel Walser peut se targuer d'avoir joué un match plus que plein.

⭐⭐ Killian Mottet

Photo: Getty Images

Cela fait trois matches de suite que le No 71 de Fribourg Gottéron joue une dizaine de minutes. Killian Mottet a même marqué un but, et pas n'importe lequel, puisqu'il a inscrit la réussite de la victoire pour son équipe. Il s'agissait là du deuxième but de sa saison après un face au HC Ajoie en décembre dernier. Plus de trois mois sans but, mais une libération d'avoir à nouveau fait trembler les filets.

Et pas n'importe comment puisque l'ailier a marqué... de la cuisse. «C'est Maximilian (ndlr Streule) qui vient m'annoncer que le puck était au fond, a-t-il souri. Moi j'avais juste mal à la cuisse (rires).» Peu importe comment, Killian Mottet a retrouvé confiance depuis quelques matches et cela permet à son équipe d'avoir plus de profondeur offensive.

⭐ Daniel Ljunggren

Photo: Getty Images

Quel jeu de l'attaquant suédois sur le but décisif de Fribourg Gottéron! Le vétéran débarqué de Thurgovie a fait tout juste dans le coin pour ressortir proprement la rondelle et la transmettre à Dave Sutter. L'envoi du défenseur a fait mouche avec la complicité de la cuisse de Killian Mottet. Invité surprise de cette demi-finale, le Suédois fait mieux que se défendre. Et dire qu'il devait être en vacances au lieu de renforcer Fribourg Gottéron.

Le flop: La paire Frick/Heldner

À chaque fois que les deux arrières internationaux se sont retrouvés sur la glace, il y avait danger pour Fribourg Gottéron. Et sur le but de Julien Sprunger, Fabian Heldner se fait proprement chiper le puck par Samuel Walser. Bref, les défenseurs du Lausanne HC devront sérieusement progresser, car ils ont été sérieusement insuffisants sur cet Acte I.