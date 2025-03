Daniel Ljunggren, héros improbable de Fribourg Gottéron

Daniel Ljunggren est arrivé sur le tard à Fribourg. Photo: Pius Koller

Les play-off regorgent d'histoires inattendues avec d'improbables héros. Celle de Daniel Ljunggren devrait marquer un certain temps les esprits. Pourquoi? Parce que le joueur de centre n'a (quasi) jamais joué à ce niveau, mais a tout de même ouvert la marque à Berne mercredi et guidé les Dragons vers un superbe exploit dans la capitale. Voici pourquoi il aurait pu être au bout du monde et non sur les bords de la Sarine.

7 mars

Photo: Pascal Muller/freshfocus

Le HC Thurgovie, club avec lequel il disputait sa première saison, s'est retrouvé éliminé par Viège, futur champion de Swiss League. Une défaite 4-0 dans le Haut-Valais lors des demi-finales qui devait mettre un terme à la saison de Daniel Ljunggren. «J'allais partir en vacances lorsque mon téléphone a sonné, a-t-il souri après la victoire face à Berne, mercredi soir. Gerd Zenhäusern me demandait si je voulais terminer la saison à Fribourg puisque le club avait fait l'acquisition de ma licence en cas d'élimination de Thurgovie. Lorsque tu passes par ce genre de situations, il te faut quand même un petit moment pour relancer la machine. Mais c'était sûr que je ne pouvais pas dire non à une pareille opportunité.»

10 mars

À la veille des play-off, Fribourg annonce l'arrivée de Daniel Ljunggren. Comme les Dragons possèdent désormais huit joueurs étrangers sous contrat et six semblent inamovibles, il y a, à cet instant, tout de même fort à parier que le maillot No 14 du Scandinave ne doive pas être trop fréquemment lavé par le chef matériel des Dragons. Mais une chose est sûre, il est prêt pour les play-off au niveau de sa pilosité facile. «J'avais déjà commencé un peu avant la fin de saison, sourit-il. Je crois que c'est un peu trop long pour ma copine (rires).»

16 et 18 mars

Jacob De La Rose se fait mal dans un coin après un contact lors de la seconde période et tombe au combat. On ne le reverra plus sous le maillot fribourgeois avant l'automne. Deux jours plus tard, il se présente en conférence de presse et annonce sa fin de saison. Alors que le remplaçant tout désigné de «DLR» devait être Daniel Ljunggren, le coach Lars Leuenberger choisit un défenseur, Andreas Borgman, pour jouer au centre de la quatrième ligne. Un choix surprenant qui n'a pas franchement porté ses fruits. L'arrière a pris une pénalité de match lors de la deuxième période et a reçu trois matches de suspension. Cette fois, le No 14 des Dragons est vraiment la dernière roue du char.

20, 22 et 24 mars

Photo: keystone-sda.ch

Alors que Borgman regarde le match depuis les tribunes, Daniel Ljunggren fait de son mieux sur la glace. Si les deux premières sorties sont franchement poussives, il est monté en puissance lors de la troisième rencontre perdue face à Berne. Centre de la quatrième ligne, il n'a pas apporté grand-chose offensivement, mais s'est bonifié de l'autre côté de la glace. «Lorsque tu débarques dans une nouvelle équipe, il faut un peu de temps pour s'adapter, a-t-il plaidé. Alors découvrir un nouveau système et de nouveaux coéquipiers durant les play-off, c'est un sacré challenge. J'ai l'impression d'avoir progressé à mesure que les rencontres avançaient.»

26 mars

Photo: keystone-sda.ch

Après deux défaites, Lars Leuenberger allait-il changer quelque chose et réintégrer Andreas Borgman sur la glace? Ou Daniel Ljunggren s'attendait-il à jouer? «Depuis que je suis à Fribourg, je ne m'attends à rien (rires). Je n'attendais rien, mais je suis prêt à tout! Je ne m'attendais même pas à venir ici donc je prends ce que l'on me donne et si je peux aider l'équipe, ça me suffit largement.» Mais, de manière surprenante, c'est lui qui est désigné titulaire. À la 26e minute, c'est du bout de sa canne qu'est venue l'ouverture du score. «Un but très important pour leur casser les jambes, remarque-t-il. Je ne suis pas le gars le plus extraverti, mais c'était une sensation exceptionnelle.»

29 mars

Sera-t-il sur la glace pour le premier match de la demi-finale face au Lausanne HC? Comme depuis son arrivée à Fribourg, Daniel Ljunggren ne va rien attendre mais se tenir prêt. Cela lui a plutôt bien réussi pour le moment.