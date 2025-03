Solide, Fribourg vole l’avantage de la glace au LHC

Fribourg a remporté le 1re acte de la série face à Lausanne Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Les premiers spectateurs faisaient déjà la queue avant 17h devant les portes de la Vaudoise aréna. C'est dire l'engouement autour de cette demi-finale de National League entre le Lausanne HC et Fribourg. En même temps, Gottéron cherche à prendre sa revanche – éliminé au même stade l'année dernière contre les Lions. De leur côté, ces derniers veulent regoûter à une finale après celle perdue contre Zurich.

Ce sont les Dragons qui se sont montrés les plus dangereux à l'entame du match. Si Samuel Walser a fait trembler les montants (très) extérieurs de Kevin Pasche, les deux équipes se sont longtemps jaugés. La première ligne de Fribourg s'est mis en évidence grâce à une passe de Marcus Sörensen pour Sandro Schmid. Heureusement pour Lausanne, son portier faisait le déplacement parfait (6e).

Sur l'ouverture du score, Kevin Pasche n'a pas pu faire grand-chose. En power-play et après un dégagement manqué de Damien Riat, Samuel Walser s'est retrouvé seul devant la cage lausannoise. Après un tir repoussé de Linden Vey,le No 23 a pu mettre au fond (15e). Les Lions n'ont toutefois pas douté longtemps puisque, moins de deux minutes plus tard et à la suite d'un bon travail dans la bande de Michael Raffl, David Sklenicka s'est retrouvé seul face au but. Malin, le défenseur tchèque a parfaitement décalé Tim Bozon qui n'en demandait pas tant pour égaliser (16e).

Le rouleau de Reto Berra

Après ce premier tiers durant lequel les deux équipes étaient dos à dos, il a fallu attendre plusieurs minutes avant de voir une grosse occasion. Elle est finalement arrivée, via un but. Seul dans le slot, Julien Sprunger a allumé Kevin Pasche et redonné l'avantage à son équipe (32e). À nouveau, le LHC n'a pas eu le temps de tergiverser car 23 secondes après le goal du capitaine fribourgeois, Raphael Prassl a tenté une passe du revers en direction de Benjamin Bougro. Ratée, celle-ci a terminé sa course contre le montant et au fond des filets de Reto Berra, qui avait mal calculé la trajectoire de la rondelle (33e).

Cette fois, c'était au tour de l'avantage vaudois de ne pas durer. Avant la pause, Killian Mottet a dévié un lancer de Dave Sutter et remis son équipe devant (36e). Le No 71 allait-il être l'improbable héros de cette soirée?

Un réveil tardif

Dans le dernier tiers, Lausanne a eu de la peine à se montrer dangereux sur la cage de Reto Berra. Les Fribourgeois ne se sont pas repliés et ont continué à mettre de la pression sur les buts adverses. Si à quatre minutes du terme, les Lions se sont quelque peu réveillés, le dernier rempart fribourgeois s'est montré solide. Kevin Pasche a par contre gardé son équipe dans la course, remportant son 1 contre 1 face à Maximilian Streule (58e). Son homologue lui a répondu avec un magnifique arrêt de la mitaine à 98 secondes de la sirène finale, qui a scellé la victoire des visiteurs.

Ainsi, Gottéron chipe déjà l'avantage de la glace à son adversaire. Les Dragons auront l'occasion de valider leur break mardi sur leur glace. Coup d'envoi de cet acte II à 20h (à suivre en direct sur Blick).