Lawrence Pilut: «Ma femme a vécu l'enfer avec moi»

1/2 Lawrence Pilut est de retour en Suisse après sa blessure. Photo: Claudio Thoma/freshfocus

Nicole Vandenbrouck

Il a manqué toute la saison dernière, victime d’une grave blessure qui l’a brutalement mis à l'arrêt. Quelques semaines plus tôt, il aidait le Lausanne HC à atteindre la première finale de son histoire. Sur la glace, Lawrence Pilut était au sommet de son art. Si les Lions avaient pu pousser les ZSC Lions à un septième match, c'est en partie grâce à la qualité de l'arrière suédois. Il était l’un des piliers des vice-champions grâce à son jeu, mais aussi à son leadership. Et depuis cette défaite à Zurich, il n'est plus réapparu sur les patins.

Lors de la préparation estivale de 2024, chez lui en Suède, un drame s'est produit. «Sur un terrain de football, je travaillais la vitesse, avec des sprints et des sauts», se souvient-il. Il a immédiatement compris. Son tendon d’Achille droit venait de se rompre. Après l’opération, les médecins lui ont annoncé une longue absence. «J’ai eu du mal à l’accepter pendant quelques jours, admet-il. Il m'a fallu du temps avant de pouvoir me reconcentrer sur le travail afin de revenir en forme.»

Le défenseur de 29 ans a payé le prix fort. «Sans doute parce que j’en avais trop fait, trop tôt.» En novembre 2024, lors de sa deuxième saison à Lausanne, il a dû repasser sur la table d’opération. «Ça a été un vrai coup dur. Je voulais rejouer trop vite, mais j’ai dû apprendre à ralentir.» Son contrat à Lausanne n’a pas été prolongé. Mais jusqu'au dernier jour, le «sunny boy» était toujours présent à la Vaudoise aréna pour soutenir ses coéquipiers.

«Une meilleure version de moi-même»

Cette longue pause a testé la patience de Lawrence Pilut. Il a tenté de ne pas se laisser envahir par le négatif tout en restant au contact des Lions. Un moyen, pour lui, de penser à autre chose. «J’ai voulu en tirer des leçons, construire une mentalité plus solide, écouter vraiment mon corps et être honnête avec moi-même. Mais bien sûr, il y a eu des hauts et des bas.» À ses côtés, il y a toujours eu sa femme Linnea (30 ans), qu’il a épousée il y a trois ans. «Elle a traversé l’enfer avec moi et m’a aidé à me reconstruire, tout comme nos deux familles.» À chaque moment de frustration, il pouvait compter sur leur soutien. «Rater une saison entière, c’est très dur.»

Il s’est accroché, avec un seul objectif: «Revenir sur la glace en tant que meilleure version de moi-même.» Après sa deuxième opération, Lawrence Pilut a rechaussé les patins pour la première fois en mai 2025. Son club formateur, le HV71, lui a permis de s’entraîner avec l’équipe, alors qu’il n’avait plus de contrat. Une faveur dont il est profondément reconnaissant. À Jönköping, on a évidemment espéré qu’il rejoigne aussi l’équipe pour le championnat, mais il avait d’autres ambitions. «Ma priorité a toujours été la National League», affirme-t-il. Il l’a clairement fait savoir au HV71.

Pilut dans le viseur de Lundskog

Le retour en forme du défenseur offensif était passé presque inaperçu au début de la saison. Presque, puisque l’entraîneur des Lakers, Johan Lundskog (41 ans), l’avait repéré. Le coach suédois des Saint-Gallois connaît bien Björn Liljander (43 ans), le directeur sportif du HV71, qu’il avait côtoyé à Frölunda. Il a donc envoyé Claudio Cadonau (37 ans) sonder le joueur et lui parler de l'option de rejoindre Rapperswil. Le nouveau directeur sportif des Lakers a ensuite convaincu le défenseur de les rejoindre, réussissant ainsi un très joli coup.

Pourquoi Rapperswil? «Parce que le club, l’entraîneur et l’équipe ont fait preuve d’une vraie compréhension de ma situation», explique-t-il. Car à ce moment-là, il ne savait pas encore comment sa jambe allait réagir à la répétition des efforts. Pas question de refaire la même erreur qu’à Lausanne. C’est pourquoi il ne dispute pas encore de séquences de matches en back-to-back.

Sa faim de glace et de compétition était immense, avoue-t-il. Le 23 septembre, 512 jours après son dernier match officiel avec Lausanne, il a fait son retour sous le maillot de Rapperswil. «C’était un moment à donner la chair de poule. J’avais travaillé si longtemps pour ça.» Pour lui, c’est un nouveau départ. Et déjà, il laisse entrevoir tout son talent au sein de l'équipe surprise de ce début de saison.