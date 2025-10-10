Lausanne remonte un désavantage de trois buts, en vain

Quel match à la Vaudoise aréna! Alors que Bienne avait une avance confortable de 3-0, Lausanne est revenu au score avant le troisième tiers. Mais les Seelandais ont finalement pris le dessus, au terme d'un scénario fou (3-4).

Bienne a déroché une belle victoire à Lausanne. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Longtemps, ce match aurait pu se résumer à des Lausannois et des Seelandais particulièrement tendus. Cela a commencé très vite, alors que Bienne venait d'ouvrir le score en power-play. Bien seul dans le slot après un pressing manqué de Cédric Fiedler, Jere Sallinen a pu tromper Kevin Pasche en se retournant (6e).

Dans la foulée, ce sont davantage les gants que les buts qui sont tombés à la Vaudoise aréna. Dans un premier temps, Austin Czarnik a sauté sur Fabio Hofer après que celui-ci a renversé Théo Rochette (10e). Surtout, une grosse bagarre a éclaté quelques instants plus tard. Johnny Kneubuehler et Michael Hügli ont tous les deux été renvoyés aux vestiaires en conclusion de celle-ci (12e).

Sur la glace et d'un point de vue sportif, Lias Andersson y est (évidemment) allé de son but, après un magnifique geste devant la cage lausannoise (13e). Prenant l'eau, Lausanne a même concédé un troisième juste avant la mi-match, tombé de la canne de Gaëtan Haas. Le capitaine a inscrit là son premier but depuis son retour au jeu après sa commotion (27e), s'imposant face à Kevin Pasche d'une bien belle manière.

De 0-3 à 3-3 à… 3-4

Groggy, le LHC est toutefois parvenu à remonter la pente. Les Lions ont fait trembler une première fois les filets d'un tir puissant d'Erik Brännström. Sauf que Bienne a demandé un coach's challenge et, effectivement, Yannick Zehnder a touché la mitaine de Luis Janett avait le but. Pas bien grave puisque quelques secondes plus tard, Théo Rochette inscrivait bel et bien le 1-3 (31e). Peut-être frustré, Erik Brännström a allumé une première (33e), puis une deuxième fois la cage seelandaise pour remettre les deux équipes à égalité, à huit secondes de la deuxième pause. De quoi, forcément, faire chavirer la Vaudoise aréna.

Pourtant, c'est à nouveau le HC Bienne qui est parvenu à reprendre les devants dans la troisième période, grâce au tir en se retournant de Marcus Sylvegard (45e). Cette fois, les visiteurs parvenaient à garder l'avantage et ont donc pu récolter les trois points à la Vaudoise aréna. Ils ont quand même eu très chaud jusqu'à la fin, le LHC voyant un goal refusé à une minute du terme, parce que mis avec le patin par Ken Jäger.