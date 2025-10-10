Ajoie s'incline face à Ambri dans le duel des mal-classés

Ambri - Ajoie 3-2
Pour Ajoie, le déplacement à Ambri, en pleine crise, était l’occasion de mettre un terme à sa série de six revers consécutifs. Le retour au jeu de Jerry Turkulainen n’a toutefois pas souri aux Jurassiens, qui se sont inclinés 3-2.
Lausanne - Bienne 3-4
Les highlights de la rencontre seront disponibles dès que possible
Lausanne a payé face à Bienne le bien pâle visage montré en début de rencontre. Les Vaudois se sont retrouvés menés 3-0 avant la mi-match. Sallinen a ouvert le score d’un tir du poignet précis en supériorité numérique (6e). Les Biennois ont ensuite doublé le score grâce à Andersson, laissé seul devant Pasche (13e). Haas a encore donné trois longueurs d’avance aux siens, marquant son premier but de la saison (27e).
Rochette a sonné la révolte en power-play (31e), avant que Brännström ne ramène Lausanne à une longueur (33e). Le défenseur suédois s’est ensuite offert un doublé pour égaliser à sept secondes de la fin du deuxième tiers (3-3). Sylvegard a fini par offrir la victoire aux siens à la 45e. La fin de match a été marquée par un but du patin refusé à Ken Jäger à une minute du terme.
Zoug - Genève 1-4
Pour son premier match depuis le limogeage de Yorick Treille et avec Ville Peltonen à la bande, Genève a dominé Zoug en Suisse centrale. Le GSHC a montré un tout autre visage par rapport à ses deux derniers matches.
Si les deux équipes ont trouvé les montants lors du premier tiers – Jooris a touché la latte, Hofmann le poteau – il a fallu attendre la 28e pour que Pouliot ne débloque la situation avec un but du patin. Les Aigles ont doublé la mise grâce à un tir puissant de Saarijärvi en situation spéciale (35e), avant que Granlund ne réalise un festival pour le 0-3 (41e).
Jan Kovar a ramené Zoug à deux longueurs à dix minutes de la fin (1-3). Les Genevois ont souffert quelques minutes avant de se mettre définitivement à l’abri grâce à Bozon (55e).
Rapperswil - Zurich 3-2
Les highlights de la rencontre seront disponibles dès que possible
Pour sa part, Rapperswil ne connait toujours pas de relâchement! Les Saint-Gallois ont battu Zurich (3-2) et sont deuxièmes.
Lugano - Langnau 2-5
Les highlights de la rencontre seront disponibles dès que possible
À domicile, Lugano s’est incliné face à Langnau (2-5).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
12
25
32
2
Rapperswil-Jona Lakers
13
13
29
3
Lausanne HC
14
21
27
4
Genève-Servette HC
13
-14
23
5
HC Fribourg-Gottéron
13
12
23
6
EV Zoug
13
2
23
7
ZSC Lions
13
11
23
8
EHC Bienne
12
3
17
9
SCL Tigers
13
-6
17
10
EHC Kloten
14
-7
17
11
HC Lugano
13
-7
13
12
SC Berne
11
-13
11
13
HC Ambri-Piotta
13
-18
10
14
HC Ajoie
13
-22
5