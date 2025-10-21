Fribourg se rassure et renoue avec la victoire

Samedi, le début de match de Fribourg à l'Ilfis avait été catastrophique, puisque les Dragons étaient menés 3-0 après 4'26 (score final 6-0). Ayant appris de leurs erreurs face à Langnau, ils ont directement mis de la pression sur la cage de Leonardo Genoni et des Zougois, ce mardi soir à la BCF Arena.
Après 39 secondes, Patrik Nemeth voyait son tir trop cadré capté par le portier adverse. Mais quelques secondes plus tard, les supporters fribourgeois ont pu célébrer, en deux temps. Après une belle action collective, le lancer de Maximilian Streule trouvait le poteau, puis le dos de Genoni. Plus prompt, Benoit Jecker pouvait pousser le puck sur la ligne des buts zougois. Après visionnage des images, les arbitres ont confirmé qu'il l'avait franchie, et ont retourné leur décision sur la glace (2e). Cette fois, c'est Gottéron qui a donc rapidement pris les devants.
Une avance que les Dragons n'ont jamais lâchée dans toute la partie. Auteur d'une prestation solide, surtout défensivement, Fribourg est retourné aux vestiaires une première fois avec ce score de 1-0 au tableau d'affichage. Les filets de Reto Berra ont certes tremblé au début du deuxième tiers (25e), alors que Mike Künzle avait tiré après le coup de sifflet des arbitres. Peu content, le portier fribourgeois, accompagné de Michael Kapla et Christoph Bertschy, est tombé sur l'ancien Biennois qui ne recommencera sans doute pas de sitôt.
Le retour et le but de Lucas Wallmark
Au niveau des actions, Fribourg a pris deux longueurs d'avance grâce à Henrik Borgström (29e). Dans la foulée, Dominik Kubalik a eu beau réduire la marque en power-play (35e), Attilio Biasca a redonné de l'air à son équipe en déviant un tir de la ligne bleue de Bertschy (37e).
Au début du troisième tiers, Fribourg s'est définitivement mis à l'abri, à son tour en supériorité numérique. Le tir puissant de Marcus Sörensen n'a laissé aucune chance à Genoni (41e). De retour au jeu, Lucas Wallmark a pu inscrire le cinquième, de toute beauté, levant parfaitement le puck par-dessus le portier zougois (52e). De manière anecdotique, Jesse Graham a réduit la marque après une sortie totalement ratée de Reto Berra (59e).
Ce succès redonne donc des couleurs à Gottéron, après la déconvenue subie à Langnau samedi. Les hommes de Roger Rönnberg confortent ainsi leur place dans le top 6, avant un gros déplacement à Zurich vendredi.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
17
33
46
2
Rapperswil-Jona Lakers
17
18
39
3
Lausanne HC
18
18
32
4
HC Fribourg-Gottéron
17
12
30
5
Genève-Servette HC
17
-14
30
6
EV Zoug
17
-2
28
7
ZSC Lions
17
3
24
8
SCL Tigers
17
-2
23
9
HC Lugano
17
-1
22
10
EHC Kloten
18
-8
21
11
EHC Bienne
16
0
20
12
SC Berne
16
-9
18
13
HC Ambri-Piotta
17
-22
16
14
HC Ajoie
17
-26
8