Peter Zeidler: «Dans le vestiaire, les têtes sont baissées»

Le Lausanne-Sport a laissé filer deux points à Lucerne après avoir mené 2-0 à la 83e minute. Un vestiaire abattu, un Peter Zeidler lucide: il faudra rebondir jeudi en Conference League.

Peter Zeidler n'a pas pu cacher sa frustration après le nul de son LS à Lucerne. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«Diakité est tellement triste...», confie Peter Zeidler après le nul concédé à Lucerne, alors que les Vaudois menaient encore de deux buts à la 83e minute. La raison de ce malheur? Une perte de balle le long de la ligne de touche qui, quelques secondes plus tard, permettait aux Lucernois de réduire le score à 1-2.

«Il sait qu'il aurait pu mieux faire», ajoute l'Allemand, qui ne blâme toutefois pas son génial numéro 70, un cran en dessous ce dimanche par rapport à ses standards. Pour le coach du LS, c'est toute son équipe qui aurait pu et dû mieux faire en fin de match, alors que la pression se faisait plus grande sur le but de Karlo Letica.

«C'était un match très intense»

Ce qui devait arriver arriva, serait-on tenté de dire, tant ce match nul reflète finalement bien la physionomie de la rencontre. Karlo Letica a eu du travail, plus que Pascal Loretz même, et il l'a plutôt bien fait. Le portier croate du LS ne pouvait en revanche rien sur les deux buts lucernois. Si Kevin Spadanuda s'est aidé du poteau sur le 1-2, Andrejs Ciganiks, lui aussi à l'entrée de la surface de réparation, n'a eu besoin de l'aide de personne pour nettoyer la lucarne gauche pour égaliser. «Un but magnifique», salue Peter Zeidler, lequel regrette le visage défensif de son équipe sur ces deux séquences.

«On avait souvent la supériorité numérique sur la ligne des 16 mètres, mais pas ces deux fois. On joue en losange au milieu, c'est très exigeant, il faut beaucoup courir», explique-t-il, ajoutant qu'il ne sait pas comment expliquer cette fin de match manquée de la part de son équipe. «C’était un match très intense. Il faut le revoir. Mais il ne faut pas oublier la qualité de l'adversaire.»

Place au soleil de Malte

A 1-2, le coach du LS a tenté un coup, faisant entrer Bryan Okoh en attaque. Un poste inhabituel pour le défenseur central habituellement titulaire. Un coup réfléchi assure l'ancien entraîneur de Sion et Saint-Gall notamment. «Okoh est tellement athlétique. Et quand il a le ballon au pied, il avance très très vite. Il aurait même pu jouer pour Theo Bair sur une séquence. Et s'il lui donne la balle, il y aurait au moins eu une frappe. Serait-elle rentrée? Je ne sais pas», se demande Peter Zeidler, remettant toutefois en question son choix. «Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Oui, bien sûr.»

Auteur lui de l'ouverture du score, face à son ancien club, Nicky Beloko peine également à comprendre cette fin de rencontre. «C'est décevant, ça fait très mal. On est venu ici pour gagner et on avait le match en main», regrette-t-il, estimant que l'équipe n'a pas eu la bonne mentalité dans les dernières minutes. «On a baissé mentalement et c'est quelque chose qui ne doit pas arriver. Mais on va essayer de parler tous ensemble pour pouvoir surmonter tout ça.»

«Dans le vestiaire, ça ne parle pas beaucoup. Les têtes sont baissées. Demain (ndlr: lundi), il faudra évidemment que ce soit différent», lance Peter Zeidler, conscient qu'il va devoir remonter le moral de ses troupes avant de s'en aller du côté de Malte pour la deuxième journée de la phase de ligue de la Conference League.